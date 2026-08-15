به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین شاکری، از علمای سرشناس شیعه در حوزه شمال شرق افغانستان گفت که عزاداریهای ایام محرم و مراسم اربعین حسینی، از سوی شیعیان این حوزه به گونه شایسته، مسالمتآمیز و بدون اعمال محدودیت برگزار شده است.
آقای شاکری که از سوی شورای علمای شیعه افغانستان مسئول این شورا در استانهای بدخشان، تخار و قندوز تعیین شده است، گفتوگوی کوتاهی با خبرنگار ابنا درباره برگزاری برنامههای عزاداری محرم و صفر در این مناطق داشت.
او در این مصاحبه بیان داشت که در استانهای بدخشان، تخار و قندوز که اکثرا فارسیزبان هستند و اقلیتی از شیعیان هم زندگی میکنند، مناسبتهای مذهبی و به خصوص مراسم اربعین امسال با هماهنگی مسئولان امنیتی محلی این استانها بدون وضع محدودیت برگزار شد.
حجتالاسلام شاکری خاطرنشان ساخت مشکلاتیکه برای شیعیان در کابل و مناطق مرکزی افغانستان وجود دارد، در حوزه شمالشرق این کشور وجود ندارد.
این عالم دینی شیعه با اشاره به چالشهای سد راه شیعیان در مناطق مرکزی تاکید کرد که شرایط حاضر ایجاب میکند تا این چالشها مدیریت و تحت کنترل قرار گیرد و جامعه تشیع بیشتر از این متضرر نشود.
شایان ذکر است، شیعیان امامیه در پنج شهرستان استان بدخشان پراکنده هستند و طبق اظهارات شیعیان این استان، تعداد خانوادههای شیعه در این استان ۱.۲ میلیون نفره، بیش از پنج هزار خانواده است؛ آمار دقیقی از حضور شیعیان در استانهای تخار و قندوز در دسترس نیست.
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