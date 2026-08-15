به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخستوزیر لبنان، امروز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: تشدید تنشهای اسرائیل که از بامداد امروز در شهر نبطیه، شهرک انصار، دیرالزهرانی و روستاهای اطراف آن جریان دارد و با حملات هوایی، بمباران شدید و ایجاد رعب و وحشت میان ساکنان در منازلشان همراه بوده، «بسیار خطرناک است و تلاشها برای تثبیت ثبات در جنوب لبنان را تضعیف میکند.
سلام با اشاره به حمله اسرائیل به شهرک انصار گفت: هفت شهید این حمله زیرساخت نظامی نیستند و کودکان و زنانی که در این حمله کشته شدند نیز اهداف نظامی نبودهاند.
وی تأکید کرد: مسئولیت رسیدگی به هرگونه زیرساخت نظامی، در صورت وجود در خاک لبنان، صرفاً بر عهده دولت لبنان است و این مسئولیت از طریق ارتش لبنان و نهادهای قانونی و رسمی کشور انجام میشود.
نخستوزیر لبنان افزود: وجود چنین زیرساختهایی، در صورت اثبات، به اسرائیل این حق را نمیدهد که خاک لبنان را مورد تعرض قرار دهد یا جان غیرنظامیان را به خطر بیندازد.
سلام در پایان تصریح کرد: اسرائیل باید این تشدید تنش را متوقف کند؛ امنیت مردم ما و حق آنان برای زندگی در سرزمین خود، موضوعی برای مذاکره یا معامله نیست.
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