به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم ابراهیمی در نشست کارگروه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی که با حضور دکتر محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن هوش مصنوعی ایران، دکتر صمد نژادابراهیمی مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حمید باقری معاون مرکز توسعه قرآنی ، زهرا مواظبی رئیس گروه هوش مصنوعی، و جمعی از اعضای محترم کارگروه برگزار شد، با اشاره به ماهیت فرادستگاهی مأموریت ابلاغشده از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: موضوع هوش مصنوعی در حوزه فعالیتهای قرآنی صرفاً یک پروژه پژوهشی یا فناورانه نیست، بلکه مأموریتی ملی و بینبخشی است که نیازمند مشارکت فعال همه دستگاهها، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و نهادهای قرآنی کشور است.
رئیس مرکز هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشور با بیان اینکه در سالهای گذشته، هوش مصنوعی عمدتاً بهعنوان ابزاری پشتیبان برای آموزش و پژوهش تلقی میشد، افزود: امروز باید نگاه خود را ارتقا دهیم و هوش مصنوعی را بهعنوان یکی از پیشرانهای تحول در حوزه مطالعات و فعالیتهای قرآنی مورد توجه قرار دهیم.
وی تأکید کرد: کارگروههای پژوهشی، آموزشی، بینالمللی و علوم انسانی قرآنی باید در تعامل با این فناوری، زمینه توسعه و بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای آن را فراهم سازند.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی با تأکید بر مرز میان ابزارهای فناورانه و فرآیند فهم متون وحیانی اظهار داشت: ما قصد نداریم فهم قرآن کریم را به هوش مصنوعی واگذار کنیم. فهم قرآن امری مبتنی بر دانش، اجتهاد، تفسیر و درک عالمانه است و هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین مفسران، قرآنپژوهان و اندیشمندان این حوزه شود.
وی افزود: هدف ما بهرهگیری از این فناوری بهعنوان یک ابزار توانمند برای کمک به فهم بهتر قرآن، توسعه پژوهشهای قرآنی، تسهیل دسترسی به منابع علمی و ارتقای کیفیت آموزشهای قرآنی است.
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