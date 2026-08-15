به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با بررسی ابعاد جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آنچه در طول نزدیک به شش ماه گذشته در جریان جنگ تحمیلی و ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ملت بزرگ کشورمان رخ داده، معادلات جدیدی را در سطح منطقه رقم زده است؛ معادلاتی که برای شناخت دقیق آن نیازمند بررسی‌های سیاسی، میدانی، اجتماعی و نظامی هستیم.

وی افزود: با بررسی این ابعاد می‌توان به این نتیجه رسید که آمریکا، علیرغم برخورداری از توان نظامی گسترده و استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، در برابر ملت بزرگ ایران با شکست مواجه شده است.

هانی‌زاده با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره شرایط نظامی آمریکا گفت: علیرغم سانسورهای شدیدی که از سوی پنتاگون بر رسانه‌های آمریکایی اعمال می‌شود، گزارش‌ها نشان می‌دهد که با طولانی شدن جنگ، شرایط نامناسبی بر ساختار نظامی آمریکا حاکم شده و تجهیزات مورد استفاده این کشور، از جمله ناو آبراهام لینکلن که نماد اقتدار نظامی و هژمونی آمریکا تلقی می‌شود، در حال فرسایش است.

وی ادامه داد: بسیاری از سربازان آمریکایی که در این جنگ حضور دارند نیز با فرسایش شدید روحی و روانی مواجه شده‌اند و حتی پنتاگون ناچار شده است نسبت به این وضعیت واکنش نشان دهد و اذعان کند که ادامه این شرایط امکان‌پذیر نیست. مجموعه این عوامل آمریکا را ناگزیر می‌کند در شیوه جنگ و نحوه مواجهه خود با ایران تجدیدنظر کند.

تجهیزات پیشرفته نظامی به تنهایی معادلات میدان را تغییر نمی‌دهد

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه برخورداری از هواپیماها و ناوهای جنگی پیشرفته به تنهایی نمی‌تواند معادلات میدان را تغییر دهد، تصریح کرد: تاب‌آوری، انسجام داخلی، هوشمندی نیروهای مسلح و هماهنگی میان رهبران و مسئولان سیاسی و نظامی در هر کشوری، از جمله جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند در تغییر مسیر و شرایط میدانی و معادلات جنگی تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچه زمان می‌گذرد، فرسایش روحی، روانی و نظامی آمریکا در این جنگ مشخص‌تر و آشکارتر می‌شود.

هانی‌زاده با اشاره به ادعای استفاده آمریکا از حجم گسترده‌ای از تجهیزات در جنگ علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها در طول این جنگ حدود یک‌هزار و ۴۰۰ هواپیما را به کار گرفتند و نزدیک به ۱۴ هزار حمله هوایی و پهپادی علیه ایران انجام دادند، اما با وجود این اقدامات و استفاده از این حجم گسترده تجهیزات، آمریکا با یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های تاریخی خود مواجه شده است.

وی افزود: این مسئله می‌تواند برای ملت‌های آزاده جهان یک درس عبرت باشد؛ چراکه صرف برخورداری از تجهیزات نظامی پیشرفته لزوماً موجب تغییر معادلات نمی‌شود، بلکه تاب‌آوری، انسجام داخلی و اراده برای مقابله با دشمن است که می‌تواند در تغییر این معادلات نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: آمریکایی‌ها نگران هستند که تاب‌آوری و روحیه بالای ملت ایران بتواند در شکل‌گیری یک نظم جدید جهانی در تقابل با هژمونی قدرت‌های استکباری تأثیرگذار باشد.

فشار اقتصادی؛ مکمل فشار نظامی آمریکا علیه ایران

هانی‌زاده در ادامه درباره افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمی آمریکا علیه ایران گفت: تأکید دونالد ترامپ بر افزایش فشار اقتصادی و اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را باید در چارچوب همین رویکرد مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: در واقع ما شاهد نوعی عقب‌نشینی میدانی و سیاسی آمریکا هستیم و محاصره اقتصادی نیز می‌تواند به‌عنوان پیش‌زمینه یک حمله گسترده مورد توجه قرار گیرد. طی چهار دهه گذشته شاهد اعمال هزاران مورد تحریم علیه ملت ایران بوده‌ایم و هدف اصلی این تحریم‌ها، فلج کردن اقتصاد ایران و دشوار کردن شرایط زندگی برای مردم بوده است.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: اگرچه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آثار خود را بر جامعه و وضعیت معیشتی مردم نشان داده است، اما ملت ایران به دلیل برخورداری از ارزش‌های ملی و دینی در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند فشارهای اقتصادی در کنار حمله نظامی می‌تواند ایران را از درون فلج کند، اما این محاسبات از سوی کارگزاران اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا و همچنین برخی هم‌پیمانان این کشور، محاسباتی نادرست بوده است.

مشارکت حدود ۳۰ کشور در جنگ علیه ایران

هانی‌زاده با اشاره به ابعاد بین‌المللی جنگ گفت: نباید فراموش کرد که در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۳۰ کشور جهان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این جنگ مشارکت داشتند، اما این مسئله موجب شد ملت ایران با سرافرازی در صحنه حضور پیدا کند و در برابر این جنگ ظالمانه ایستادگی کند.

وی افزود: ملت ایران پیش از این نیز در جریان جنگ هشت‌ساله رژیم بعث عراق علیه کشورمان، با تکیه بر تاب‌آوری و مقاومت خود، پیروزی درخشان و تاریخی را رقم زده بود و اکنون نیز شرایط در همین مسیر ادامه دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: علیرغم آسیب‌هایی که ایران متحمل شد و بمباران‌هایی که از سوی هواپیماهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، وضعیت به گونه‌ای است که ملت ایران در حال رقم زدن یک پیروزی بزرگ است؛ مسئله‌ای که می‌تواند برای ملت‌های مختلف، الگویی پایدار در تقابل با آمریکا و قدرت‌های استکباری باشد.

تاب‌آوری مردم و اقتدار نظامی؛ پشتوانه تیم مذاکره‌کننده ایران

هانی‌زاده در بخش پایانی سخنان خود درباره تأثیر نتایج جنگ بر مذاکرات احتمالی آینده میان ایران و آمریکا گفت: طبیعتاً هر مذاکره‌ای باید از یک پشتوانه نظامی قدرتمند برخوردار باشد. حضور مردم در صحنه برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی، تاب‌آوری ملت ایران و هوشمندی نیروهای مسلح، زمینه‌های مهمی برای پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی تأکید کرد: هرچه این تاب‌آوری بالاتر باشد، طبیعتاً طرف مقابل نیز مجبور خواهد شد امتیازات بیشتری ارائه کند.

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: ما اکنون در برابر یک مرحله گذار بسیار دشوار قرار داریم؛ مرحله‌ای که می‌تواند در آینده کشور و برای نسل‌های آینده تأثیرگذار باشد.

هانی‌زاده در پایان گفت: تیم مذاکره‌کننده ایران در هرگونه مذاکره با آمریکا به پشتوانه اقتدار نظامی و ملی نیاز دارد و این اقتدار می‌تواند در رقم خوردن یک توافق‌نامه منصفانه و تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

