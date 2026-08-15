نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان، روابط این دو کشور را ضروری دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان، در مصاحبه‌ای با نشنل نیوز امارات متحده عربی به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، به سه پرسش درباره وضعیت این کشور پاسخ داد.

خلیل‌زاد تأکید کرد که بهبود روابط با ایالات متحده برای بازگشت افغانستان به جامعه بین‌المللی حیاتی است. وی گفت طالبان باید نگرانی‌های آمریکا درباره شهروندان این کشور که هنوز در بازداشت هستند را برطرف کنند.

از سوی دیگر، آمریکا نیز باید به دلایل ژئوپلیتیکی تعامل خود را گسترش دهد. وی هشدار داد که روی‌گرداندن از افغانستان خلأ استراتژیکی ایجاد می‌کند که رقبای آمریکا و گروه‌های تروریستی از آن بهره می‌برند و به مردم عادی افغانستان که دهه‌ها بی‌ثباتی را تحمل کرده‌اند آسیب می‌رساند.

او سه چالش اصلی را برای افغانستا فعلی این‌گونه برشمرد: سرنوشت سه شهروند آمریکایی که بازداشت یا ناپدید شده‌اند؛ تأثیر ناامیدی ناشی از پایان ۲۰ سال سرمایه‌گذاری و فداکاری آمریکا؛ و برخی سیاست‌های رهبری طالبان، به‌ویژه محدودیت بر آموزش دختران که به نمادی از ارزش‌های مورد دفاع غرب تبدیل شده است. خلیل‌زاد این سیاست را نه تنها از نظر اخلاقی نادرست، بلکه از نظر اجتماعی کوته‌بینانه دانست.

نماینده افغان‌تبار آمریکا در امور افغانستان در پاسخ به این پرسش که آیا پنج سال پیش چنین مدیریتی از سوی طالبان را پیش‌بینی می‌کرد، گفت خیر. وضعیت در برخی زمینه‌ها بهتر از انتظار بوده است: تهدید تروریستی به شدت پیش‌بینی‌شده افزایش نیافت، امنیت داخلی فرو نپاشید و اقتصاد با وجود قطع کمک‌های گسترده خارجی فرو نریخت.

وی افزود که طالبان در توسعه زیربناها، حمایت از زراعت و دیپلماسی منطقه‌ای به‌ویژه با آسیای مرکزی و ازبکستان مهارت نشان داده‌اند. با این حال، وخامت شدید روابط با پاکستان و طولانی شدن روند گذار سیاسی بدون نقشه راه روشن برای قانون اساسی و نظام سیاسی دائمی ناامیدکننده بوده است.

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