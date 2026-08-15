دستگیری یک تروریست داعشی در الانبار

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه مبارزه با تروریسم عراق امروز شنبه از دستگیری یک تروریست در استان الانبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در بیانیه این دستگاه آمده است: نیروهای امنیتی وابسته به دستگاه مبارزه با تروریسم، در جریان یک مأموریت امنیتی، پس از انجام پیگیری‌های دقیق اطلاعاتی و میدانی، موفق شدند یکی از عناصر تروریستی را در استان الانبار دستگیر کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در یک مأموریت جداگانه در استان الانبار نیز نیروهای امنیتی عملیات بازرسی و پاکسازی میدانی انجام دادند که در جریان آن، یک انبار مهمات متعلق به بقایای گروهک تروریستی داعش کشف شد.

بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی با این انبار مهمات برخورد کرده و آن را خنثی کردند تا از سوءاستفاده از این تجهیزات در هرگونه فعالیت تروریستی جلوگیری شود.

دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تأکید کرد که این نهاد همچنان به اجرای عملیات‌های پیشگیرانه خود با تکیه بر تلاش‌های اطلاعاتی و پیگیری مستمر ادامه می‌دهد تا بقایای عناصر تروریستی را شناسایی و دستگیر کرده و مناطق مختلف را از تجهیزات و بقایای به‌جامانده از آنها پاکسازی کند.

این دستگاه هدف از ادامه این عملیات‌ها را تقویت امنیت و ثبات و حفظ سلامت و امنیت شهروندان عنوان کرد.

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