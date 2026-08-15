وزیر خارجه طالبان از آمریکا خواست سفارت خود را بازگشایی کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در مصاحبهای با نیویورکتایمز از ایالات متحده خواست سفارت خود در کابل را بازگشایی کند و در بخشهای اقتصادی افغانستان، بهویژه معادن، سدها و جادهها سرمایهگذاری انجام دهد.
متقی گفت: «ما فصل جنگ را پایانیافته میدانیم و از این پس خواهان روابطی مبتنی بر احترام متقابل و آغاز فصل جدیدی از تعامل مثبت هستیم.» وی تأکید کرد آمریکا میتواند حضور دیپلماتیک خود را از سر بگیرد و در ثروت معدنی عظیم افغانستان سرمایهگذاری کند؛ پروژههایی که دولتهای قبلی آمریکا میلیاردها دلار برای آن هزینه کرده بودند.
او هرگونه احتمال بازگشت نیروهای نظامی آمریکا را رد کرد و گفت هیچ افغانی حضور نظامی کشور دیگری را در خاک خود تحمل نمیکند. متقی همچنین خواستار بازگشایی نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان در آمریکا شد و از مذاکره با کشورهای اروپایی درباره توافقهای مهاجرتی خبر داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که حکومت طالبان تلاش دارد انزوای بینالمللی خود را کاهش دهد؛ این دعوت، اولین اقدام علنی از این سطح در سالهای اخیر از سوی یک مقام ارشد طالبان برای جذب آمریکا است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش اعلام کرد واشنگتن تنها زمانی با طالبان تعامل خواهد کرد که این تعامل در راستای منافع مردم آمریکا باشد.
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