به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت با اشاره به مفهوم «حبط اعمال» و «کفار ه گناهان» در قرآن کریم، اظهار کرد: انسان ممکن است سالها برای آخرت خود توشه جمع کند، اما با یک غفلت و لغزش، همه آن اندوخته را از بین ببرد؛ همانگونه که کشاورز یک سال زحمت میکشد و خرمنی جمع میکند، اما ممکن است آتش در مدت کوتاهی همه آن را نابود کند.
وی با بیان اینکه نقطه مقابل حبط اعمال، پوشیده شدن و بخشیده شدن گناهان است، افزود: این دو مفهوم قرآنی همان چیزی است که در فرهنگ ما از آن با عنوان «عاقبتبهخیری» و «عاقبتبهشر» یاد میشود. مهم این است که انسان پایان مسیر را چگونه به سرانجام برساند.
ماندگاری با اشاره به حوادث عاشورا تصریح کرد: در واقعه کربلا افرادی بودند که از مدینه همراه امام حسین(ع) حرکت کردند، سختی مسیر را تحمل کردند و سابقهای از عبادت، مجاهدت و همراهی با ولی خدا داشتند، اما در لحظهای که باید امام حسین(ع) و دین خدا را یاری میکردند، صحنه را ترک کردند و حتی در برابر حضرت ایستادند؛ این نمونهای از حبط اعمال و عاقبتبهشر شدن است.
وی ادامه داد: ابلیس نیز سالهای طولانی عبادت کرد، اما در لحظه امتحان، فرمان خدا را اطاعت نکرد. برخی بزرگان میان «عبادت» و «عبودیت» تفاوت گذاشتهاند؛ عبادت ممکن است انجام شود، اما عبودیت یعنی انسان در برابر فرمان خدا بگوید «چشم» و بندگی واقعی داشته باشد.
ماندگاری با اشاره به سرنوشت طلحه و زبیر خاطرنشان کرد: انسان باید همواره نگران پایان مسیر خود باشد؛ از همین رو سفارش شده است که از خداوند بخواهیم عاقبت امور ما را خیر قرار دهد. نتیجه تابع آخرین بخش مسیر است؛ اگر کسی مسیری طولانی را درست طی کند اما در پایان راه از مسیر منحرف شود، نمیتواند آثار آن انحراف را نادیده بگیرد.
وی در ادامه به نمونههای عاقبتبهخیری در واقعه عاشورا اشاره کرد و گفت: حر بن یزید ریاحی تا مدت کوتاهی پیش از عاشورا در جبهه مقابل امام حسین(ع) بود، اما در روز عاشورا به یاری ولی خدا آمد و با انتخاب درست، گذشته خود را جبران کرد. وهب نصرانی نیز با پذیرش حق و دفاع از امام حسین(ع) به شهادت رسید و زهیر بن قین نیز با تغییر مسیر خود در کنار امام حسین(ع) قرار گرفت.
ماندگاری افزود: این نمونهها نشان میدهد که درهای رحمت الهی به روی انسان باز است و یک تصمیم درست میتواند سرنوشت انسان را تغییر دهد. معیار اصلی، نصرت دین خدا و قرار گرفتن در مسیر حق است.
وی با اشاره به آیه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» بیان کرد: اگر انسان در زمان نیاز، دین خدا و ارزشهای الهی را یاری کند، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد. شهدا به همین دلیل برای ما الگو هستند؛ آنان معصوم نبودند، اما در ویژگی مهمی با انبیا و اولیای الهی مشترک شدند و آن، نصرت دین خدا بود.
نصرت دین خدا تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمیشود
ماندگاری با بیان اینکه نصرت دین خدا تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمیشود، گفت: انجام واجبات، ترک محرمات، خدمت به مردم، حفظ حیا و عفاف، نماز اول وقت، امر به معروف و نهی از منکر با شیوه صحیح، و دفاع از ارزشهای دینی، همگی میتواند مصداق نصرت دین خدا باشد.
وی ادامه داد: گاهی یک نماز اول وقت که انسان در شرایط دشوار میخواند، یک خدمت کوچک به مردم، رعایت نظافت، کمک به نیازمند یا حفظ حرمت دیگران، در مسیر نصرت دین قرار میگیرد. انسان باید در زندگی خود سه پرچم را برافراشته نگه دارد؛ اطاعت، خدمت و ایستادگی در برابر دشمنان دین و ارزشهای الهی.
ماندگاری با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف در جامعه اظهار کرد: حفظ حیا و عفاف نیز در شرایطی که دشمن تلاش میکند ارزشهای جامعه را تضعیف کند، میتواند مصداق دفاع از ارزشهای دینی باشد. البته امر به معروف و نهی از منکر باید با رعایت قواعد دینی، زبان خوش و شیوه صحیح انجام شود و نباید موجب تفرقه و اختلاف شود.
وی تأکید کرد: اگر معروف و منکر را درست بشناسیم، میفهمیم که امر به معروف در حقیقت خیرخواهی برای دیگران است؛ همانگونه که اگر فردی بخواهد از آبی که برای آشامیدن مناسب نیست استفاده کند، تذکر دادن به او از روی دلسوزی است.
ماندگاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت خدمت اجتماعی گفت: کسی که در مسیر زیارت و خدمت قدم میگذارد اما محیط را آلوده میکند، باید بداند که با این رفتار برخلاف هدف خود حرکت کرده است. حتی برداشتن یک زباله از مسیر، جلوگیری از اسراف و کمک به دیگران، میتواند جلوهای از خدمت باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ توشه معنوی محرم و صفر، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم توشهای را که در ماه محرم و صفر به دست آوردهایم تا پایان عمر حفظ کنیم و با اطاعت از خدا، خدمت به مردم و ایستادگی در مسیر حق، عاقبت خود را به خیر کنیم.
..........................
پایان پیام
نظر شما