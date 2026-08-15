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آماده‌سازی ۱۰۰ قطعه تلاوت فاخر برای پخش در لحظات اذانگاهی شبکه‌های رادیویی

۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۰
کد مطلب: 1852764
آماده‌سازی ۱۰۰ قطعه تلاوت فاخر برای پخش در لحظات اذانگاهی شبکه‌های رادیویی

دبیر شورای قرآن معاونت صدا از آماده‌سازی ۱۰۰ قطعه تلاوت فاخر برای پخش در لحظات اذانگاهی شبکه‌های رادیویی خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد فراهانی، دبیر شورای قرآن معاونت صدا گفت: در راستای غنابخشی و زیباسازی لحظات اذانگاهی و ایجاد فضایی معنوی برای مخاطبان، نزدیک به ۱۰۰ قطعه تلاوت فاخر و ارزشمند قرآن کریم از سوی این شورا برای پخش از شبکه‌های مختلف رادیویی آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاوت‌ها با مدت‌زمانی بین ۴ تا ۸ دقیقه انتخاب شده‌اند، عنوان کرد: این قطعات صوتی از آثار و تلاوت‌های قاریان حاذق، توانمند و برجسته کشور هستند که تناسب محتوایی و مفهومی آیات با فضای اذانگاهی، یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب این آثار بوده است.

دبیر شورای قرآن معاونت صدای رسانه ملی اظهار داشت: تلاوت‌های آماده‌شده از نظر فنی و کیفی در سطحی ممتاز قرار دارند و تلاش شده است با بهره‌گیری از این مجموعه، لحظات پیش و پس از اوقات اذانگاهی با حال‌وهوایی معنوی و دلنشین برای مخاطبان رادیو رقم بخورد.
 
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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