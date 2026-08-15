به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ احمد فراهانی، دبیر شورای قرآن معاونت صدا گفت: در راستای غنابخشی و زیباسازی لحظات اذانگاهی و ایجاد فضایی معنوی برای مخاطبان، نزدیک به ۱۰۰ قطعه تلاوت فاخر و ارزشمند قرآن کریم از سوی این شورا برای پخش از شبکههای مختلف رادیویی آماده شده است.
وی با اشاره به اینکه تلاوتها با مدتزمانی بین ۴ تا ۸ دقیقه انتخاب شدهاند، عنوان کرد: این قطعات صوتی از آثار و تلاوتهای قاریان حاذق، توانمند و برجسته کشور هستند که تناسب محتوایی و مفهومی آیات با فضای اذانگاهی، یکی از مهمترین معیارهای انتخاب این آثار بوده است.
دبیر شورای قرآن معاونت صدای رسانه ملی اظهار داشت: تلاوتهای آمادهشده از نظر فنی و کیفی در سطحی ممتاز قرار دارند و تلاش شده است با بهرهگیری از این مجموعه، لحظات پیش و پس از اوقات اذانگاهی با حالوهوایی معنوی و دلنشین برای مخاطبان رادیو رقم بخورد.
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