تأکید شیخ نعیم قاسم بر تداوم مقاومت و انتقاد از عملکرد دولت لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان، با اشاره به نتایج جنگ سال ۲۰۰۶ گفت که این نبرد با شکست رژیم صهیونیستی همراه شد و مقاومت در چارچوب معادله «ارتش، ملت و مقاومت» توانست به دستاوردهایی از جمله آزادی اسرا و بازداشتشدگان دست یابد. وی افزود که پروژه «خاورمیانه جدید» که در آن مقطع دنبال میشد، با شکست مواجه شد و بازدارندگی ایجادشده از سوی مقاومت از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ ادامه یافت.
دبیرکل حزبالله درباره تحولات اخیر نیز اظهار داشت که از نتایج نبردهای اخیر، توافق اکتبر ۲۰۲۴ بوده که بر خروج نیروهای اشغالگر تأکید دارد و همچنان میتواند مبنای عمل قرار گیرد. وی در عین حال از عملکرد دولت لبنان انتقاد کرد و مدعی شد که تمرکز اصلی برخی مسئولان بر مسئله سلاح مقاومت بوده و همکاری لازم برای اجرای توافقات صورت نگرفته است.
وی تأکید کرد که مقاومت مانع دستیابی رژیم صهیونیستی به اهداف خود شده و به مسیر و گزینههای خود ادامه خواهد داد. به گفته شیخ قاسم، کسانی که بر تسلیم شدن مقاومت حساب میکنند، برداشت نادرستی از واقعیتهای موجود دارند. او همچنین جنگ اخیر را نبردی «وجودی» توصیف کرد و گفت مقاومت با الگویی برگرفته از فرهنگ عاشورا و کربلا در برابر آن ایستادگی کرده است.
شیخ قاسم بخش مهمی از سخنان خود را به انتقاد از آنچه «توافق چارچوب» نامید، اختصاص داد و آن را نتیجه فشارها و خواستههای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. وی مدعی شد که مذاکرات انجامشده نتوانسته دستاوردی برای لبنان به همراه داشته باشد و در مقابل، امتیازاتی به طرف مقابل داده شده است. او همچنین نسبت به ایجاد برخی مناطق موسوم به «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان و محدودیتهای ایجادشده برای ارتش این کشور انتقاد کرد.
دبیرکل حزبالله از دولت لبنان خواست در رویکردهای خود بازنگری کرده و با تکیه بر عناصر قدرت ملی، از حاکمیت و منافع کشور دفاع کند. وی تأکید کرد که نباید اجازه داد آینده لبنان تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد و افزود که مسئله جنوب لبنان باید در اولویت قرار داشته باشد.
شیخ قاسم همچنین بر ضرورت رسیدگی به وضعیت آوارگان، تأمین سرپناه، ارائه کمکهای لازم و بازسازی مناطق آسیبدیده تأکید کرد و مسئولیت اصلی این امور را بر عهده دولت دانست. وی گفت حزبالله نیز در کنار مردم برای کاهش مشکلات و کمک به آسیبدیدگان تلاش خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم مناطق جنوبی لبنان به دلیل ایستادگی و فداکاریهایشان قدردانی کرد و آنان را سرمایه و پشتوانه مقاومت دانست. او ضمن تأکید بر حفظ حقوق اسرا و ادامه تلاشها برای آزادی آنان، از نقش شهدا و مجروحان در مسیر مقاومت تجلیل کرد.
دبیرکل حزبالله همچنین از احزاب، جریانها و گروههای مختلف لبنانی که در مخالفت با اشغالگری و حمایت از مردم مشارکت دارند، قدردانی کرد و بر اهمیت همبستگی اجتماعی برای جبران کاستیها و کمک به خانوادههای آسیبدیده تأکید نمود.
شیخ نعیم قاسم در پایان ابراز امیدواری کرد که لبنان و جریان مقاومت در آینده نیز شاهد دستاوردها و پیروزیهای جدید باشند و تأکید کرد که پایداری و ایستادگی، بخشی از مسیر دستیابی به اهداف و حفظ عزت و کرامت ملی است.
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