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لبنانی‌ها مسئولان رسمی را مسئول تشدید جنایات اسرائیل می‌دانند

۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
کد مطلب: 1852767
لبنانی‌ها مسئولان رسمی را مسئول تشدید جنایات اسرائیل می‌دانند

لبنانی‌ها صبح امروز با خبر یک کشتار خونین در شهرک «انصار» در جنوب لبنان از خواب برخاستند؛ جنایتی که در جریان آن، رژیم صهیونیستی ۷ شهروند غیرنظامی را به شهادت رساند. وزارت بهداشت لبنان شمار نهایی شهدای این حمله را ۷ نفر اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان، رژیم صهیونیستی حمله هوایی دیگری را علیه یک ساختمان مسکونی در شهرک «دیرالزهرانی» انجام داد که بر اساس آمار اولیه، به شهادت ۲ نفر و زخمی شدن شماری دیگر منجر شده است.

این حملات در حالی انجام شده که روند تجاوزات و حملات اسرائیل علیه مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد. شهروندان لبنانی با انتشار پیام‌ها و مطالبی در شبکه اجتماعی «ایکس»، ضمن محکوم کردن موج تشدید حملات اسرائیل، نسبت به ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان و هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی ابراز خشم کردند.

بخش قابل توجهی از واکنش‌های کاربران لبنانی، متوجه عملکرد مقامات رسمی این کشور بود. آنان با انتقاد از رویکرد دولت و مسئولان، مقامات رسمی را در قبال تداوم حملات اسرائیل و تشدید جنایات آن مسئول دانستند و تأکید کردند که انفعال در برابر تجاوزات، زمینه را برای ادامه حملات و افزایش سطح جنایات فراهم کرده است.

کاربران لبنانی در شبکه «ایکس» همچنین خواستار اتخاذ موضعی جدی‌تر در برابر تجاوزات اسرائیل شدند و بر ضرورت حمایت از شهروندان و مناطق جنوبی لبنان تأکید کردند. در ادامه، شماری از توییت‌ها و واکنش‌های منتشرشده در این شبکه اجتماعی در اعتراض به این حملات بازتاب داده شده است.

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