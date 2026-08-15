به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان، رژیم صهیونیستی حمله هوایی دیگری را علیه یک ساختمان مسکونی در شهرک «دیرالزهرانی» انجام داد که بر اساس آمار اولیه، به شهادت ۲ نفر و زخمی شدن شماری دیگر منجر شده است.

این حملات در حالی انجام شده که روند تجاوزات و حملات اسرائیل علیه مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد. شهروندان لبنانی با انتشار پیام‌ها و مطالبی در شبکه اجتماعی «ایکس»، ضمن محکوم کردن موج تشدید حملات اسرائیل، نسبت به ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان و هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی ابراز خشم کردند.

بخش قابل توجهی از واکنش‌های کاربران لبنانی، متوجه عملکرد مقامات رسمی این کشور بود. آنان با انتقاد از رویکرد دولت و مسئولان، مقامات رسمی را در قبال تداوم حملات اسرائیل و تشدید جنایات آن مسئول دانستند و تأکید کردند که انفعال در برابر تجاوزات، زمینه را برای ادامه حملات و افزایش سطح جنایات فراهم کرده است.

کاربران لبنانی در شبکه «ایکس» همچنین خواستار اتخاذ موضعی جدی‌تر در برابر تجاوزات اسرائیل شدند و بر ضرورت حمایت از شهروندان و مناطق جنوبی لبنان تأکید کردند. در ادامه، شماری از توییت‌ها و واکنش‌های منتشرشده در این شبکه اجتماعی در اعتراض به این حملات بازتاب داده شده است.

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