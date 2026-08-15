نبیه بری: اسرائیل برای هیچ توافقی ارزشی قائل نیست؛ جنایات جنوب لبنان نیازمند رویکردی ملی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بری با اشاره به حملات جنگندههای رژیم صهیونیستی به شهرکهای انصار و دیرالزهرانی گفت: «دو کشتاری که هواپیماهای اشغالگر اسرائیلی در انصار و دیرالزهرانی مرتکب شدند و به شهادت یک خانواده کامل، که بیشتر اعضای آن زنان و کودکان بودند، انجامید، در چارچوب ادامه جنگ نسلکشی قرار میگیرد.»
وی افزود: «ماشین کشتار و ویرانگری اسرائیل همچنان به جنگ خود علیه سنگ و انسان، میراث و هر آنچه با زندگی مردم در جنوب لبنان مرتبط است، ادامه میدهد.»
رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که این حملات بهطور قاطع ثابت میکند که سطوح سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی «برای هیچ توافق، قانون و تلاش بینالمللی و منطقهای با هدف پایان دادن به جنگ و تنش در لبنان و منطقه ارزشی قائل نیستند».
دعوت به وحدت ملی در برابر تجاوزات اسرائیل
بری در ادامه، حملات اسرائیل به انصار، دیرالزهرانی، المنصوری و روستاهای منطقه نبطیه را «دعوتی که با خون کودکان و زنان مهر شده است» خطاب به همه لبنانیها، بهویژه نیروهای سیاسی در تمامی طیفها و جایگاههایشان دانست.
وی خواستار آن شد که تجاوزات اسرائیل و پیامدها و ابعاد آن با رویکردی ملی و به دور از هرگونه نگاه منطقهای، طایفهای یا حزبی بررسی شود و افزود که شرایط کنونی نیازمند تقویت فضای وحدت ملی در لبنان است.
رئیس پارلمان لبنان همچنین مسئولیت این وضعیت را متوجه حامیان مذاکرات و توافقهای آتشبس دانست و از آنان خواست برای توقف آنچه «جنگ نسلکشی» خواند، پیش از آنکه دیر شود، مسئولیت خود را بر عهده بگیرند.
بری در پایان با طلب رحمت برای شهدای حملات اخیر، به خانوادههای آنان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.
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