به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لوموند فرانسه با اشاره به شرایط دشوار نیروهای آمریکایی در منطقه، از وضعیت ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» خبر داد که بیش از هشت ماه در مأموریت بوده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، شماری از نزدیکان خدمه این ناو از خرابی سرویس‌های بهداشتی، کپک‌زدگی حمام‌ها، اختلال طولانی‌مدت در ماشین‌های لباسشویی و نبود آب گرم خبر داده‌اند. این گزارش همچنین به نگرانی‌ها درباره سلامت روانی ملوانان و فرسودگی آنان اشاره کرده و می‌گوید وزارت دفاع آمریکا تلاش کرده است اطلاعات مربوط به جنگ، تلفات و خسارت‌ها را تا حد زیادی از افکار عمومی و کنگره دور نگه دارد.

این روزنامه فرانسوی همچنین از تغییر تدریجی اهداف اعلام‌شده جنگ خبر داده است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا سخن از حمایت از معترضان در ایران، سپس نابودی توان موشکی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و در مرحله بعد، بازگشت وضعیت به پیش از جنگ و بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده است.

به نوشته لوموند، این تغییر اهداف در شرایطی رخ داده که کارشناسان از «شکست راهبردی» آمریکا سخن می‌گویند و بر فشار ناشی از مصرف ذخایر موشک‌های دفاعی و مهمات پیشرفته تأکید دارند.

لوموند در ادامه، هزینه‌های سنگین جنگ و ابهام درباره میزان خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های آمریکا را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این گزارش، مارک کانسیان، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، هزینه بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده آمریکا را حدود ۹ میلیارد دلار برآورد کرده و وزیر دفاع آمریکا نیز هزینه کلی جنگ را ۳۷.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ رقمی که هزینه بازسازی پایگاه‌ها را شامل نمی‌شود.

این روزنامه همچنین به محدود شدن نظارت حقوقی، افزایش ابهام درباره تلفات غیرنظامیان و استفاده فزاینده از هوش مصنوعی در فرآیند تعیین اهداف نظامی اشاره کرده و نتیجه گرفته است که پشت ادعاهای آمریکا درباره موفقیت‌های نظامی، پرسش‌های جدی درباره شفافیت، اهداف جنگ و پیامدهای راهبردی آن وجود دارد.

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