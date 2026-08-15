عون و سلام تشدید حملات اسرائیل در جنوب لبنان را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، حملات مستمر رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور، بهویژه منطقه نبطیه و اطراف آن را محکوم کرد و گفت این حملات با نقض مکرر «توافق چارچوب»، فعالیت گروه هماهنگی نظامی و قوانین بینالمللی در زمینه حمایت از غیرنظامیان همراه بوده است.
وی با اشاره به شهادت یک خانواده کامل در شهرک انصار، این اقدامات را پیامی آشکار علیه روند مذاکرات و تلاشهای آمریکا برای اجرای توافق دانست.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان نیز در واکنش به حملات اخیر در شبکه «ایکس» اعلام کرد تشدید حملات اسرائیل از بامداد امروز در شهر نبطیه، شهرکهای انصار و دیرالزهرانی و روستاهای اطراف، همراه با حملات هوایی، بمباران شدید و ایجاد رعب و وحشت میان ساکنان، بسیار خطرناک است و تلاشها برای تثبیت ثبات در جنوب را تضعیف میکند.
سلام با اشاره به شهادت هفت نفر در حمله اسرائیل به شهرک انصار تأکید کرد: «شهدای این حمله زیرساخت نظامی نبودند و کودکانی که کشته شدند و زنان، اهداف نظامی نبودند.» وی افزود مسئولیت برخورد با هرگونه زیرساخت نظامی احتمالی در خاک لبنان، صرفاً بر عهده دولت لبنان و از طریق ارتش و نهادهای قانونی کشور است و وجود چنین زیرساختهایی نیز به اسرائیل حق نمیدهد خاک لبنان را هدف قرار دهد یا غیرنظامیان را در معرض خطر قرار دهد.
نخستوزیر لبنان در پایان خواستار توقف این تشدید تنش شد و تأکید کرد که امنیت مردم لبنان و حق آنان برای زندگی در سرزمین خود، موضوعی برای مذاکره یا معامله نیست.
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