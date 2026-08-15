به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراکز ثبت‌نام از صبح شنبه فعالیت خود را آغاز کردند و این روند تا شامگاه چهارشنبه ۱۹ اوت ادامه خواهد داشت. کمیسیون مرکزی انتخابات فلسطین از شهروندانی که شرایط ثبت‌نام را دارند اما نامشان در فهرست رأی‌دهندگان درج نشده است خواست برای ثبت‌نام اقدام کنند و از افراد ثبت‌نام‌شده نیز خواست در صورت نیاز، اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند. بر اساس اعلام این کمیسیون، تمامی افراد ۱۷ ساله و بالاتر می‌توانند در فهرست رأی‌دهندگان ثبت‌نام کنند.

انتخابات قرار است در کرانه باختری، نوار غزه و قدس برگزار شود.

به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات، به‌روزرسانی اطلاعات در کرانه باختری انجام می‌شود، در حالی که ساکنان نوار غزه بر اساس اطلاعات موجود در ثبت احوال فلسطین، به‌صورت خودکار در فهرست رأی‌دهندگان قرار دارند. این انتخابات پس از حدود دو دهه وقفه و در پی سال‌ها شکاف سیاسی فلسطینی و جنگ غزه برگزار می‌شود و از این رو آزمونی برای بازسازی نهادهای فلسطینی و تقویت مشروعیت آنها خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مرحله نام‌نویسی نامزدها از ۲۶ سپتامبر تا ۷ اکتبر ادامه خواهد داشت و تبلیغات انتخاباتی نیز از ۶ نوامبر آغاز می‌شود. حماس نیز پیش‌تر اعلام کرده است که در انتخابات شرکت خواهد کرد و تلاش می‌کند در چارچوب گسترده‌ترین ائتلاف ملی ممکن حضور داشته باشد.

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، ۹ ژوئیه گذشته با صدور فرمانی ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ را به‌عنوان موعد انتخابات پارلمانی تعیین کرد و قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ برگزار شود.

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