به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش آکسیوس، نتانیاهو در دیدار اخیر خود با ترامپ در کاخ سفید درباره وضعیتش در نظرسنجی‌ها مورد پرسش قرار گرفت و یکی از مشاورانش مدعی شد که او در انتخابات پیروز خواهد شد؛ اما بررسی‌های انتخاباتی نشان می‌دهد ائتلاف کنونی نتانیاهو تنها حدود ۴۹ تا ۵۳ کرسی را در اختیار دارد، در حالی که برای تشکیل دولت به ۶۱ کرسی نیاز است. در مقابل، احزاب مخالف حدود ۶۷ تا ۷۰ کرسی دارند و گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل و رقیب اصلی نتانیاهو، در بیشتر نظرسنجی‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است. با این حال، نتانیاهو برای ماندن در قدرت الزاماً به پیروزی نیاز ندارد و می‌تواند با جلوگیری از تشکیل دولت توسط مخالفان، در صورت بن‌بست سیاسی، برای مدتی دولت موقت را حفظ کند.

آکسیوس همچنین از افزایش فاصله میان ترامپ و نتانیاهو طی ماه‌های اخیر خبر داده و نوشته است که با طولانی شدن جنگ ایران، اهداف سیاست خارجی و منافع سیاسی داخلی دو طرف بیش از گذشته از یکدیگر فاصله گرفته است. این اختلافات تنها به ایران محدود نمی‌شود و مسائل لبنان و غزه را نیز دربرمی‌گیرد.

به نوشته این رسانه، ترامپ از برخی تصمیمات نتانیاهو ناامید شده و حتی به اطرافیان خود گفته است که «بیبی بدترین دشمن خودش است». در تازه‌ترین مورد، مخالفت علنی نتانیاهو با طرح ترامپ برای خلع سلاح حماس موجب تنش میان دو طرف شد؛ هرچند نتانیاهو بعداً در گفت‌وگو با جرد کوشنر، فرستاده ترامپ، وعده داد به این طرح فرصت دهد و حملات در غزه را برای آغاز روند خلع سلاح کاهش دهد.

بر اساس این گزارش، انتخابات اسرائیل برای برنامه خاورمیانه‌ای ترامپ در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او اهمیت زیادی دارد؛ زیرا واشنگتن همزمان در پی پیشبرد طرح غزه، مذاکرات اسرائیل و لبنان، توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه و مهم‌تر از همه، میانجی‌گری برای دستیابی به توافق صلح تاریخی میان اسرائیل و عربستان سعودی است.

آکسیوس تأکید کرد کاخ سفید از بحران سیاسی اسرائیل در سال ۲۰۱۹ و برگزاری سه انتخابات متوالی که یک سال از دیپلماسی خاورمیانه‌ای را از بین برد، درس گرفته است؛ از همین رو، به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، دولت ترامپ قصد ندارد بار دیگر اجازه دهد سیاست داخلی اسرائیل دستورکار منطقه‌ای واشنگتن را مختل کند.

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