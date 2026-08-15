به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدکریم خلیلی، رئیس حزب وحدت اسلامی و معاون پیشین ریاستجمهوری افغانستان در دوره حامد کرزی، به حاکمان فعلی کابل هشدار داد که اگر خود را اصلاح نکنند، مقاومتهای پراکنده مسلحانه به جنبشهای سراسری تبدیل خواهد شد.
خلیلی این اظهارات را به مناسبت ۲۴ مرداد، پنجمین سالروز سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مطرح کرد و گفت اعمال تبعیضهای گسترده قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی، محدودیتهای غیرانسانی بر زنان و محروم کردن آنان از تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی، از مهمترین پیامدهای تلخ حاکمیت طالبان است.
این شخصیت سیاسی شیعه با بیان اینکه وضعیت کنونی دیگر قابل تحمل نیست، هشدار داد اگر مقامهای طالبان نتوانند خود را با خواستهای مشروع مردم و واقعیتهای متکثر این کشور سازگار کنند، استمرار این وضعیت میتواند زمینهساز انفجار اجتماعی و گسترش بیثباتی شود.
او بهطور مشخص به وضعیت استان بدخشان اشاره کرد و آن را نشانهای از قیامهای مسلحانه دانست و افزود: نارضایتیهای فزاینده مردم و شکلگیری مقاومتها در بخشهایی از کشور از جمله بدخشان و آغاز اعتراضها و قیامهای مسلحانه در برخی مناطق، باید بهعنوان نشانههای جدی مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت مقاومتهای پراکنده کنونی به جنبشی سراسری علیه اداره طالبان تبدیل خواهد شد.
خلیلی راهحل دائمی بحران افغانستان را ایجاد یک روند سیاسی فراگیر و شفاف به رهبری مردم و با مشارکت همه اقوام دانست و تأکید کرد هدف آن باید تشکیل حکومتی فراگیر و ملی مبتنی بر عدالت اجتماعی، اراده آزاد مردم، حاکمیت قانون، احترام به قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی و پایبندی به ارزشهای اسلامی و انسانی باشد.
او همچنین از احزاب، جریانها، نهادهای مدنی و شخصیتهای ملی افغانستان خواست با کنار گذاشتن اختلافات فرعی و تمرکز بر منافع ملی، برای ایجاد همبستگی، همدلی و شکلدادن به یک جبهه واحد و گفتمان ملی فراگیر تلاش کنند.
گفتنی است، امروز شنبه ۲۴ مرداد، مصادف با پنجمین سالروز به قدرت رسیدن طالبان در کابل است. نظام جمهوری در چنین روزی در سال ۱۴۰۰ پس از حدود ۲۱ سال فروپاشید و طالبان قدرت نظامی و سیاسی را به دست گرفت.
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