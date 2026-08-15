امام جمعه بغداد: سلاح دولت، هر سلاحی است که از عراق دفاع کند؛ دخالت آمریکا در پرونده مقاومت پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله موسوی در خطبههای نماز جمعه بغداد تأکید کرد: مخالفت با «سلاح بیضابطه و خارج از کنترل دولت» موضوعی قطعی و ثابت است و مرجعیت دینی نیز بارها بر ضرورت قرار گرفتن سلاح در خدمت دولت تأکید کرده است؛ اما مسئله اصلی، تعریف سلاح مشروع است، نه نامها و عناوین.
وی افزود: مرجعیت عالیقدر در دعوت به ساماندهی و کنترل سلاح موضعی روشن داشته و تجربههای عراق نیز خطرات سلاح خارج از چارچوب قانون را اثبات کرده است؛ با این حال، برخی طرفها تلاش میکنند مفهوم «سلاح دولت» را تنها به ارتش، پلیس و شماری از نهادهای رسمی محدود کنند.
امام جمعه بغداد تصریح کرد: «مسئله، نام و عنوان نیست، بلکه حقیقت و کارکرد سلاح در حفاظت از دولت و کشور است.»
سقوط موصل؛ آزمونی برای تعریف «سلاح دولت»
آیتالله موسوی با اشاره به حوادث سقوط موصل در سال ۲۰۱۴، این رویداد را نمونهای دانست که نشان میدهد صرفِ برخورداری از عنوان یک نهاد نظامی، برای تضمین حفاظت از کشور کافی نیست.
وی گفت: چهار لشکر نظامی در عرض چند ساعت فروپاشیدند و سلاحهای پیشرفته و مبالغ هنگفتی از اموال خود را در اختیار گروه تروریستی داعش قرار دادند؛ در مقابل، داوطلبانی که در پی فتوای مرجعیت درباره جهاد کفایی به میدان آمدند، به دلیل کمبود امکانات نظامی در آن زمان، برای تأمین غذا و پشتیبانی به حمایت مردم عراق متکی بودند.
آیت الله موسوی افزود: «موکبهای حسینی بودند که مسئولیت تأمین غذای صدها هزار داوطلب را بر عهده گرفتند، در حالی که پادگانها با کمبود سلاح و آموزش مواجه بودند.»
وی تأکید کرد: الحشد الشعبی (بسیج مردمی) بخشی از سلاح دولت عراق است؛ زیرا در پاسخ به فتوای مرجعیت و برای دفاع از عراق وارد میدان شد. وی افزود: مشروعیت باید بر اساس وابستگی واقعی به دولت و دفاع از کشور سنجیده شود، نه صرفاً بر مبنای عناوین و ساختارهای اداری.
امام جمعه بغداد گفت: «الحشد سلاح دولت است و سلاح مقاومت نیز همان سلاحی است که در خروج نیروهای آمریکایی از عراق نقش داشت و این واقعیتی است که خود آمریکاییها نیز به آن اعتراف کردهاند.»
وی توصیف سلاح مقاومت به عنوان «سلاح شبهنظامیان» را تلاشی برای مخدوش کردن نقش آن دانست و تأکید کرد: این سلاح، «سلاح مقاومت و آزادکننده» است و باید به آن احترام گذاشت؛ زیرا از خاک و حاکمیت عراق دفاع کرده است.
انتقاد از وابستگی تسلیحاتی ارتش عراق به آمریکا
آیت الله موسوی در ادامه از فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خواست برای تقویت ارتش این کشور، منابع تسلیحاتی متنوعی را در نظر بگیرد و ارتش را از انحصار تسلیحاتی آمریکا خارج کند.
وی گفت: «اگر میخواهید نهاد نظامی را اصلاح کنید، باید هواپیما و سلاحهای سنگین را از کشورهای دیگر تهیه و توانمندیهای ارتش را بازسازی کنید؛ به گونهای که استقلال تصمیمگیری عراق تضمین شود.»
امام جمعه بغداد همچنین بهشدت از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و تام باراک، فرستاده آمریکا، انتقاد کرد و تعیین ضربالاجل برای عراق درباره سلاح گروههای مقاومت را دخالت غیرقابل قبول در امور داخلی این کشور دانست.
وی تأکید کرد: «هیچ قدرت خارجی حق دخالت در تصمیمات حاکمیتی عراق را ندارد» و از تلاشهای واشنگتن برای تحمیل دیدگاه خود بر دولت عراق انتقاد کرد.
تأکید بر برخورد یکسان با همه تشکیلات مسلح
آیت الله موسوی در ادامه گفت: سلاحهای دیگری نیز وجود دارد که خارج از اراده دولت قرار دارند و باید درباره آنها نیز بحث شود. وی در این زمینه به نیروهای پیشمرگه و برخی تشکیلات وابسته به طرفهای خارجی اشاره کرد و خواستار آن شد که در قبال همه تشکیلات مسلح، معیارهای واحدی اعمال شود.
وی همچنین خواستار پایان دادن به همه اشکال حضور نظامی بیگانگان در عراق، چه نیروهای آمریکایی و چه نیروهای ترکیهای، شد و تأکید کرد: حفاظت از حاکمیت عراق مستلزم برخورداری از نیروهای عراقی قدرتمند و مستقل است و آینده این کشور باید به دست مردم عراق و بر اساس اراده آنان ساخته شود، نه بر مبنای دیکتههای خارجی.
آیتالله سید یاسین موسوی در پایان سخنان خود گفت: اگر آمریکا شروط جمهوری اسلامی ایران را نپذیرد، ناچار خواهد شد از منطقه خارج شود.وی افزود: ایران وارد مرحله «تعیین تکلیف نظامی» شده است و نیروهای ایرانی توانایی بیرون راندن نیروهای آمریکایی از منطقه را دارند.
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