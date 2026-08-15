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۵۶ کشور خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان شدند

۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳
کد مطلب: 1852777
۵۶ کشور خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان شدند

هم‌زمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، ۵۶ کشور عضو سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک خواستار لغو فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران افغانستان شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، دست‌کم ۵۶ کشور عضو سازمان ملل متحد به همراه اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار لغو فوری همه فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، شدند.

این بیانیه که به نمایندگی از سوی دانمارک، روز گذشته (جمعه ۲۳ مرداد) در مقر سازمان ملل قرائت شد، سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را ویژگی بارز حاکمیت طالبان توصیف کرد و تأکید نمود افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران از ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی محروم هستند.

کشورهای امضاکننده خواستار احیای حق آموزش دختران و تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان در تمامی عرصه‌های جامعه شدند. آن‌ها همچنین از طالبان خواستند به حقوق و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها احترام بگذارند.

در این بیانیه نسبت به وضعیت حقوق بشری، بشردوستانه، اقتصادی و امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شدید شد و هشدار داده شد که ادامه این فشارها می‌تواند ثبات کشورهای همسایه و منطقه را نیز تهدید کند.

امضاکنندگان تعهد خود را برای نگه داشتن موضوع افغانستان در صدر دستورکار بین‌المللی و حمایت از مردم این کشور تجدید کردند.

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