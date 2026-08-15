به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، دست‌کم ۵۶ کشور عضو سازمان ملل متحد به همراه اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار لغو فوری همه فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، شدند.

این بیانیه که به نمایندگی از سوی دانمارک، روز گذشته (جمعه ۲۳ مرداد) در مقر سازمان ملل قرائت شد، سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را ویژگی بارز حاکمیت طالبان توصیف کرد و تأکید نمود افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران از ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی محروم هستند.

کشورهای امضاکننده خواستار احیای حق آموزش دختران و تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان در تمامی عرصه‌های جامعه شدند. آن‌ها همچنین از طالبان خواستند به حقوق و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها احترام بگذارند.

در این بیانیه نسبت به وضعیت حقوق بشری، بشردوستانه، اقتصادی و امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شدید شد و هشدار داده شد که ادامه این فشارها می‌تواند ثبات کشورهای همسایه و منطقه را نیز تهدید کند.

امضاکنندگان تعهد خود را برای نگه داشتن موضوع افغانستان در صدر دستورکار بین‌المللی و حمایت از مردم این کشور تجدید کردند.

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