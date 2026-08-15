دیدار عمار حکیم و دبیرکل سازمان بدر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی، و هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر، امروز شنبه بر حمایت از دولت الزیدی در انجام وظایف خدماتی و اصلاحی و مبارزه با فساد تأکید کردند.
دفتر سید حکیم در بیانیهای که خبرگزاری عراق (واع) آن را منتشر کرده است، اعلام کرد: سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی، با هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر، دیدار کرد.
بر اساس این بیانیه، دو طرف بر ضرورت تکمیل کابینه دولت، حمایت از دولت علی الزیدی، نخستوزیر، در انجام وظایف خدماتی و اصلاحی و مبارزه با فساد و نیز اهمیت حفظ وحدت چارچوب هماهنگی تأکید کردند.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما