به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد، دولت ترامپ همزمان با تشدید محاصره دریایی بنادر ایران، فشارهای اقتصادی علیه تهران را افزایش داده و کاهش قیمت انرژی و بازگشایی تنگه هرمز را در اولویت قرار داده است. در مقابل، ایران بر توانایی خود برای تحمل تحریم‌ها و فشار اقتصادی تأکید دارد و معتقد است اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی در نهایت واشنگتن را به کاهش فشارها وادار خواهد کرد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران نیز تأکید کرده است که تنگه هرمز «ایرانی بوده، ایرانی است و ایرانی خواهد ماند» و تصمیم درباره باز یا بسته بودن آن در اختیار ایران است.

وال‌استریت ژورنال با اشاره به تغییر اولویت‌های دولت ترامپ نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا جنگ را با هدف وادار کردن ایران به پذیرش توافقی برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای آغاز کرد، اما با ادامه درگیری و افزایش نفوذ تهران بر جریان انرژی از طریق تنگه هرمز، تمرکز واشنگتن بیش از گذشته به فشار اقتصادی و بازگشایی این آبراه معطوف شده است.

به گفته منابع آمریکایی، دولت ترامپ نسبت به دستیابی به توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران بدبین‌تر شده و تلاش می‌کند با تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران، تهران را به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وادار کند تا امکان اعلام «پیروزی» و پایان جنگ فراهم شود.

این روزنامه همچنین از کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد؛ به‌گونه‌ای که روز پنجشنبه تنها ۱۳ کشتی از این آبراه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ میانگین عبور روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی بود.

در همین حال، آمریکا اعلام کرده محاصره دریایی ایران را می‌تواند برای مدت نامحدود ادامه دهد و در حال آماده‌سازی برای جایگزینی ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» با «جورج واشنگتن» در منطقه است. با این حال، ادامه اختلال در مسیر انتقال انرژی، افزایش فشار اقتصادی بر دو طرف و نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، واشنگتن را با هزینه‌های فزاینده مواجه کرده است. بر همین اساس، پرسش اصلی جنگ همچنان پابرجاست: کدام طرف نخستین عقب‌نشینی را انجام خواهد داد؟

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