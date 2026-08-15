اسپانیا و مراکش تدابیر امنیتی در مرز سئوتا را تشدید کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسپانیا نیروهای پلیس و ارتش خود را در شهر سئوتا، منطقه تحت کنترل این کشور در شمال آفریقا، افزایش داده و نیروهای نظامی با استقرار در اطراف مراکز تجاری و ساختمانهای دولتی، امنیت شهر را تقویت کردهاند. همزمان خودروهای پلیس بهطور گسترده در خیابانهای اصلی گشتزنی میکنند. در سوی دیگر مرز نیز نیروهای امنیتی مراکش در شهر الفنیدق مستقر شدهاند؛ منطقهای که شماری از مهاجران در تلاش قبلی برای ورود به سئوتا از آنجا حرکت کرده بودند.
در جریان تلاش گسترده مهاجران برای ورود به سئوتا در ۳۰ ژوئیه، دستکم ۹۶ نفر جان باختند و بنا بر برآورد دولت اسپانیا، بیش از ۷۲ هزار نفر موفق شدند وارد این منطقه شوند؛ هرچند بیشتر آنان مدت کوتاهی بعد بهصورت داوطلبانه به مراکش بازگشتند. پس از آن، اسپانیا یک مانع دریایی ایجاد کرد و بیش از ۵۰۰ نیروی امنیتی از سرزمین اصلی به سئوتا اعزام کرد. وزیر کشور اسپانیا نیز اعلام کرده است این نیروها تا زمانی که شرایط اقتضا کند در منطقه باقی خواهند ماند.
در همین حال، مقامهای مراکشی اعلام کردهاند پیامها و مطالب ناشناس منتشرشده در شبکههای اجتماعی درباره سازماندهی عبور جمعی مهاجران در ۱۵ اوت را زیر نظر دارند و با برگزارکنندگان و شرکتکنندگان برخورد قضایی خواهند کرد.
مقامهای دو کشور همچنین تدابیر امنیتی در مسیرهای منتهی به سئوتا و ملیلیه را افزایش دادهاند و مراکش از حرکت برخی گروههای مهاجر با قطار و اتوبوس به سمت شمال جلوگیری کرده است. مقامهای مراکشی این فراخوانها را اقدامی خطرناک و غیرقانونی دانستهاند و تأکید کردهاند با هرگونه تلاش برای عبور غیرقانونی مقابله خواهند کرد.
طبق گزارش، حدود ۵ هزار مهاجر همچنان در سئوتا حضور دارند و مقامهای اسپانیایی بررسی وضعیت بزرگسالان و درخواستهای پناهندگی را آغاز کردهاند. از میان بیش از ۵۰۰ درخواست پناهندگی بررسیشده، بیشتر آنها رد شده است. اسپانیا اعلام کرده افرادی که بهصورت غیرقانونی وارد این منطقه شدهاند، جز در موارد مربوط به افراد آسیبپذیر، اجازه ماندن در سئوتا، انتقال به سرزمین اصلی یا دریافت وضعیت قانونی را نخواهند داشت و افراد فاقد شرایط اقامت به مراکش بازگردانده خواهند شد.
سئوتا و ملیلیه و برخی جزایر و صخرههای واقع در مدیترانه تحت کنترل اسپانیا هستند، اما مراکش آنها را «مناطق مغربی تحت اشغال» میداند.
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