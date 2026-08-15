به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری ممتاز لبنان، با انتقاد شدید از عملکرد دولت این کشور گفت کشتار زنان و کودکان در شهرک‌های انصار و دیرالزهرانی نتیجه اعتماد دولت لبنان به آمریکا و رژیم صهیونیستی است. وی تأکید کرد که ارتش، مقاومت و وحدت ملی، مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت لبنان هستند و دولت نباید ارتش را از انجام وظایف دفاعی خود بازدارد.

انجمن «قولنا والعمل» نیز حملات و نقض مکرر حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار عقب‌نشینی فوری دولت از «توافق چارچوب» شد.

این انجمن تأکید کرد تجربه نشان داده است که رژیم صهیونیستی به توافق‌ها و پیمان‌ها پایبند نیست و لبنانی‌ها باید بر معادله «ارتش، ملت و مقاومت» به‌عنوان راهبردی برای حفاظت از خاک و حاکمیت کشور پایبند بمانند.

«تجمع علمای مسلمان» نیز حمله به منازل غیرنظامیان و کشته شدن زنان و کودکان را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست و خواستار بازنگری دولت در توافق چارچوب و سیاست‌های خود در قبال مقاومت شد.

«هیئت ابناء عرقوب» نیز ضمن محکوم کردن حملات اخیر، با این سوال ادامه داد که توافق چارچوب و مذاکرات مستقیم چه دستاوردی برای جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی داشته است؟

این نهاد همچنین از سکوت و عملکرد وزارت خارجه لبنان انتقاد کرد و خواستار مستندسازی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و ارائه شکایت فوری به شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی شد.

این گروه‌ها در مجموع بر ضرورت وحدت ملی و انسجام سیاسی برای مقابله با تجاوزات و حفاظت از لبنان و مردم آن تأکید کردند.

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