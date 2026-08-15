به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اشکنازی با اشاره به اظهارات اخیر کاتس گفت به نظر می‌رسد دولت بنیامین نتانیاهو به‌طور مداوم از وزیر جنگ برای ایجاد جنجال رسانه‌ای استفاده می‌کند؛ از انتشار ویدئوهای تبلیغاتی و اظهارات تحریک‌آمیز درباره حملات به ایران گرفته تا اعلام اینکه ارتش اسرائیل قصد تخلیه مناطقی را که در سوریه، لبنان و غزه تصرف کرده است، ندارد.

وی افزود حتی اگر این اظهارات با سیاست واقعی دولت همخوانی داشته باشد، ضرورتی ندارد کاتس آنها را به‌صورت مداوم و علنی مطرح کند و با این کار رئیس‌جمهور آمریکا و دولت او را تحریک کند.

این تحلیلگر صهیونیست معتقد است کاتس بیش از پیش به ابزاری برای نتانیاهو تبدیل شده و ایجاد جنجال‌های رسانه‌ای می‌تواند توجه افکار عمومی را از موضوعات مهم‌تر منحرف کند؛ موضوعاتی مانند شکست دولت و نخست‌وزیر در عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بحث تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره این ناکامی، مشکلات جنگ با ایران و شکست‌های سیاسی در جبهه‌های غزه، لبنان، سوریه و کشورهای حوزه خلیج فارس.

اشکنازی همچنین مدعی شد حمایت برخی اعضای دولت و نمایندگان ائتلاف حاکم از شهرک‌نشینان افراطی در کرانه باختری، موجب تضعیف حاکمیت قانون در این منطقه شده است.

اشکنازی در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد پلیس اسرائیل گفت این نهاد با بحران عمیقی روبه‌روست و در مقابله با جرایم سازمان‌یافته، قتل، حوادث رانندگی و اخاذی از صاحبان کسب‌وکارها ناتوان است؛ بنابراین نمی‌تواند به‌راحتی مسئولیت برقراری حاکمیت قانون در کرانه باختری را بر عهده بگیرد.

وی در پایان با طرح موضوع «تعارض منافع» گفت فردی که مسئولیت پلیس را بر عهده دارد، از نظر ایدئولوژیک به همان جریان راست افراطی نزدیک است که برخی از فعالان آن در اقدامات خشونت‌آمیز در کرانه باختری دست دارند.

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