 حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح است 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سعد معن»، رئیس مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق امروز شنبه اظهار کرد: حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب میشود و نیروهای آن تابع قوانین نظامی جاری هستند و تأکید کرد که تصمیم انحصار سلاح در دست دولت، طرفهای خارج از چارچوب نهادهای امنیتی را هدف قرار میدهد.
معن افزود: طرفهایی که مشمول تصمیم انحصار سلاح هستند، گروههایی هستند که خارج از چارچوب نهادهای امنیتی دولت فعالیت میکنند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی حشد الشعبی تصریح کرد: حشد الشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است و بر اساس قانون شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶، تمامی نیروهای آن تابع قوانین نظامی جاری هستند.
سانهای امنیتی عراق همچنین گفت: تصمیم انحصار سلاح در دست دولت برای تأکید بر این موضوع اتخاذ شده است که هیچ فرماندهی موازی یا فرماندهی دیگری که از سلاح خارج از چارچوب دولت استفاده کند، وجود نداشته باشد.
معن در پایان تأکید کرد: حشد الشعبی بخشی از منظومه امنیتی عراق است.
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