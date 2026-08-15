واشنگتن بر شکست مسیر مذاکرات تأکید کرد؛ شیخ نعیم قاسم: مقاومت قادر به تغییر معادله است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ گفت توافق اکتبر ۲۰۲۴ که بر خروج رژیم صهیونیستی تأکید دارد همچنان معتبر است، اما دولت لبنان به جای پیگیری اجرای آن، تمرکز خود را بر سلاح مقاومت گذاشته است.

وی تأکید کرد مقاومت مانع تحقق اهداف رژیم صهیونیستی شده و به مسیر خود ادامه خواهد داد و کسانی که بر تسلیم شدن حساب باز کرده‌اند، در واقع روی یک سراب حساب می‌کنند. قاسم همچنین توافق چارچوب را «تحمیل‌هایی با جوهر اسرائیلی» توصیف کرد که با حمایت آمریکا به امضای طرف لبنانی رسیده است.

بر اساس گزارش «الاخبار»، سفر ژنرال جوزف کلرفیلد، رئیس گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان، به بیروت نیز نتوانست گشایشی واقعی در مذاکرات ایجاد کند.

این روزنامه نوشت آمریکا در تلاش است سازوکارهای اجرایی مربوط به سلاح، استقرار ارتش لبنان و مناطق موسوم به «آزمایشی» را مشخص کند، اما همچنان درباره سازوکار نظارت بر خلع سلاح، ترکیب هیئت بین‌المللی ناظر، بازرسی منازل و سایر جزئیات اختلاف وجود دارد.

همزمان ادامه حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، اجرای هرگونه ترتیبات امنیتی جدید را دشوارتر کرده است. در همین حال، سفیر آمریکا در لبنان با تأکید بر ادامه مذاکرات گفت: «حزب‌الله را قانع کنید سلاحش را تحویل دهد، همه‌چیز حل می‌شود.»

این روزنامه در ادامه با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، از منطقه «علی الطاهر» به‌عنوان یکی از اهداف اصلی این رژیم نام برد و نوشت تل‌آویو در تلاش است واقعیت‌های جدیدی را در جنوب تثبیت کند. در مقابل، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، تأکید کرده است که کلید برقراری ثبات، توقف جنگ و خروج رژیم صهیونیستی از خاک لبنان است.

شیخ نعیم قاسم نیز با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن جنوب لبنان در مرکز توجه، خواستار تأمین سرپناه، کمک‌رسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده شد و گفت دولت لبنان بیش از هر طرف دیگری مسئول انجام این وظایف است.

............

پایان پیام