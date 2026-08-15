عملیات یورش و بازرسی رژیم صهیونیستی در حومه درعا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش «دیدبان حقوق بشر سوریه»، نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد امروز در روستای «صیصون» در حومه غربی درعا عملیات یورش و بازرسی انجام دادند. یک ستون نظامی متشکل از ۱۲ خودروی نظامی در پل صیصون و میان مناطق مسکونی مستقر شد و همزمان سه پهپاد اسرائیلی بر فراز منطقه به پرواز درآمدند.

این تحرکات در حالی صورت گرفت که فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق حومه درعا و قنیطره همچنان ادامه دارد.

همچنین شب گذشته نیروهای صهیونیستی در مناطق مختلف حومه قنیطره و درعا تحرکاتی انجام دادند و جنگنده‌های این رژیم نیز در آسمان منطقه حوض الیرموک در غرب درعا به پرواز درآمدند. در یکی از این موارد، یک گشت نظامی متشکل از دو خودروی نظامی رژیم صهیونیستی وارد منطقه جنگلی اطراف شهرک «الرفید» در جنوب قنیطره شد و با شلیک بمب‌های نورزا موجب وقوع آتش‌سوزی در منطقه شد.

نیروهای دفاع مدنی و اهالی پس از خروج این گشت برای مهار آتش وارد عمل شدند و پیش از گسترش آن به مناطق وسیع‌تر، آتش را خاموش کردند.

در ادامه این تحرکات، یک گشت نظامی دیگر رژیم صهیونیستی با هشت خودروی نظامی از گذرگاه «تل ابوالغیثار» به سمت روستای «جمله» در منطقه حوض الیرموک در حومه غربی درعا پیشروی کرد.

این عملیات همزمان با پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه انجام شد.

این تحرکات در شرایطی ادامه دارد که نفوذهای زمینی رژیم صهیونیستی در حومه درعا و قنیطره به‌طور مکرر با پروازهای هوایی، ایجاد نقاط دیده‌بانی و تحرکات نظامی در مناطق مرزی همراه است.

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