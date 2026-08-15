آمریکا برگ برنده قطعی در دست ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تحلیلی از حسین ابراهیم نویسنده لبنانی، درباره شرایط کنونی جنگ آمده است که دونالد ترامپ در حال حاضر ناچار است سطح درگیری را تا حد امکان کاهش دهد و تمرکز خود را بر محاصره دریایی ایران و اعمال فشار اقتصادی بر تهران بگذارد.

هدف واشنگتن آن است که فشار اقتصادی، ایران را به پذیرش توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وادار کند.

در همین حال، موضوع برنامه هسته‌ای ایران که در ابتدای جنگ یکی از محورهای اصلی ادعاهای آمریکا بود، در روزهای اخیر تا حد زیادی از اظهارات مقام‌های آمریکایی کنار رفته و مسئله تنگه هرمز به محور اصلی تبدیل شده است.

در این میان، مسئله اصلی فقط کنترل نظامی تنگه هرمز نیست، بلکه توانایی هر یک از طرفین برای تأثیرگذاری بر جریان انتقال نفت و قیمت جهانی انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

ایران با وجود محاصره دریایی، می‌تواند با محدود کردن عبور کشتی‌ها یا حتی وضع عوارض برای تردد در تنگه، فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی برای آمریکا و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، واشنگتن نیز تلاش می‌کند با ادامه محاصره و تشدید تحریم‌های اقتصادی، توان ایران برای ادامه این وضعیت را کاهش دهد.

در همین چارچوب، آمریکا به دنبال استفاده از ابزارهای منطقه‌ای دیگری نیز برای افزایش فشار بر تهران است؛ از جمله تلاش برای کشاندن عربستان به درگیری جدید در یمن و افزایش فشار بر متحدان و هم‌پیمانان ایران در لبنان و عراق.

با این حال، ورود دوباره به جنگ یمن برای عربستان و آمریکا بدون هزینه نخواهد بود و به نظر می‌رسد واشنگتن نیز تمایلی ندارد مستقیماً وارد جنگی شود که پیش‌تر هزینه‌های سنگینی برای آن به همراه داشته است.

از سوی دیگر، ایران نیز تلاش دارد با تکیه بر توان تحمل اقتصادی و نظامی خود، زمان را به نفع خود تغییر دهد.

تهران بر این باور است که استمرار اختلال در مسیر انتقال انرژی و افزایش قیمت نفت می‌تواند فشار بیشتری بر آمریکا وارد کند و در نهایت واشنگتن را به کاهش مطالبات خود وادار سازد. در مقابل، آمریکا امیدوار است تشدید فشار اقتصادی، ایران را به عقب‌نشینی وادار کند.

در نهایت، جنگ دیگر صرفاً یک رویارویی مستقیم میان ایران و آمریکا نیست، بلکه به مجموعه‌ای از نبردهای اقتصادی، دریایی و منطقه‌ای تبدیل شده است.

در این شرایط، هیچ‌یک از دو طرف برگ برنده‌ای قطعی و تضمین‌شده در اختیار ندارد و نتیجه این رویارویی تا حد زیادی به توانایی هر طرف برای تحمل هزینه‌های جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی بستگی خواهد داشت؛ به این معنا که طرفی که بتواند مدت بیشتری در برابر فشارها مقاومت کند، احتمالاً دست بالاتری در تعیین نتیجه نهایی خواهد داشت.

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