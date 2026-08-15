امام جمعه شیعیان لشکرگاه افغانستان: پیامبر اکرم(ص) با مردم مهربان و فروتن بود + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه شیعیان افغانستان در شهر لشکرگاه، مرکز استان هلمند افغانستان با حضور مومنین و به امامت حجت الاسلام و المسلمین تقدسی در مسجد جامع جعفری این شهر برگزار شد.
خطیب جمعه لشکرگاه با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)، به بیان گوشهای از اخلاق و سیره آن حضرت پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه یکی از برجستهترین ویژگیهای پیامبر اسلام(ص) تواضع و فروتنی در برابر مردم بود، اظهار داشت که پیامبر اکرم(ص) با وجود جایگاه والای الهی، همواره با مردم با مهربانی، احترام و فروتنی رفتار میکردند.
امام جمعه شهر لشکرگاه با اشاره به آیه شریفه «فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم» بیان کرد که نرمخویی و محبت پیامبر(ص) نسبت به مردم، جلوهای از رحمت الهی بود و همین اخلاق نیکو سبب جذب دلها به سوی اسلام شد.
وی همچنین به مصداقهای رحمت بودن پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد؛ از جمله گذشت از خطاهای مردم، دستگیری از نیازمندان، مهربانی با خانواده و یاران، رعایت حقوق دیگران و هدایت انسانها به سوی سعادت.
حجتالاسلام والمسلمین تقدسی در پایان تأکید کرد که مسلمانان باید در زندگی فردی و اجتماعی خود، اخلاق پیامبر رحمت(ص) را الگو قرار دهند و با گسترش مهربانی، وحدت و همدلی، راه و سیره آن حضرت را ادامه دهند.
گفتنی است در پنجمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، شیعیان این کشور با وجود تحمل محدودیتها و تبعیضهای گسترده مذهبی و اجتماعی، عملاً امکان نقد علنی وضعیت موجود را ندارند. گزارشهای متعدد از نقاط مختلف کشور نشان میدهد که طالبان بهطور مستمر خطبا، ائمه جماعت و چهرههای مذهبی را تحت فشار قرار دادهاند تا از بیان هرگونه انتقاد نسبت به سیاستها و عملکرد حکومت خودداری کنند.
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