به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه پولتیکو در گزارشی به وضعیت بحرانی ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن و خدمه آن پس از ۹ ماه حضور بیوقفه در دریا پرداخته است.
خانوادههای ملوانان مستقر بر ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن هشدار دادهاند که خدمه پس از ۹ ماه حضور بیوقفه در دریا، به مرز فرسودگی رسیدهاند.
یک گزارش دولتی نیز نشان میدهد ناوگان موسوم به «ناوگان طلایی» ترامپ برای ساخت رزمناوهای جدید، میلیاردها دلار بیش از برآوردهای اولیه هزینه خواهد داشت.
پرسر و صداترین رخداد این هفته زمانی رقم خورد که لینکلن بدون توقف در بندر، روز ۲۶۰ حضور خود در دریا را پشت سر گذاشت. این رکورد، رکورد ۲۰۴ روزه یک شناور دیگر در دوران همهگیری کرونا را شکست.
گزارشها حاکی است برخی از خدمه تلاش کردهاند خود را از ناو به دریا بیندازند، خانوادهها ناراضیاند و قانونگذاران نیز نسبت به وضعیت کلی ناوگان و ملوانان ابراز نگرانی کردهاند. این وضعیت همچنین «لینکلن» را به نمادی از پیشرفت آشفته دولت ترامپ در جنگ ایران تبدیل کرده است.
کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور و از چهرههای ارشد تخصیص بودجه دفاعی در سنا گفت: ترامپ و هگست هر دو به این ملوانان و خانوادههایشان بدهکارند و باید عذرخواهی کنند. اگر نمیتوانند از نیروهایی که تحت فرمانشان هستند مراقبت کنند، باید کنار بروند تا رهبران شایستهتر جای آنها را بگیرند.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه این نگرانیها را کماهمیت جلوه داد و گفت که بعضی استقرارها طولانیتر از بقیهاند. ترامپ نیز روز جمعه، وقتی از او پرسیدند آیا این مأموریت بیش از حد طولانی شده است، پاسخ داد که اصلاً به اندازه کافی طولانی نبوده است.
برخی در زنجیره فرماندهی، اما آشکارا نگرانتر بودند. کائو و گروهی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی این هفته با خانوادههای ملوانان «لینکلن» دیدار کردند تا نگرانیهای آنان را بشنوند.
او هنگام اعلام بازگشت ناو به بندر، به چند مورد مشکل سلامت روان و محدود بودن تماسها با خانه بهدلیل تهدیدهای عملیاتی اشاره کرد. کائو گفت که تردیدی نیست که مردان و زنان جوان تا مرز توانشان تحت فشار قرار گرفتهاند، اما هرگز نشکستهاند.
بهگزارش فردی آگاه، ناو هواپیمابر «یواساس جورج واشنگتن» از اقیانوس آرام به خاورمیانه در حال حرکت است و قرار است جایگزین «لینکلن» شود. این دومین رزمناو است که رکوردی را میشکند. «یواساس جرالد آر. فورد» نیز با یک استقرار ۱۱ ماهه که در ماه مه پایان یافت، رکوردی ثبت کرد.
درست زمانی که نگرانیها درباره «لینکلن» به اوج رسیده بود، ترامپ دستوری صادر کرد که بر اساس آن ناوهای هواپیمابر نسل فورد باید دوباره از سامانههای بخار برای پرتاب و بازیابی هواپیما استفاده کنند؛ فناوری قدیمیتری که جای خود را به سامانههای الکترومغناطیسی داده است.
بهگفته تاد هریسون، از کهنهسربازان نیروی هوایی، این تغییراتِ مورد مطالبه ترامپ برای نیروی دریایی بسیار غیرمعمول و اخلالگر است.
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