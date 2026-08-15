به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تیم کالینز»، نویسنده روزنامه انگلیسی «تلگراف» و سرهنگ سابق ارتش بریتانیا با بیان اینکه ایران همچنان یکی از مهم‌ترین منابع بی‌ثباتی و عدم قطعیت راهبردی در خاورمیانه است، تأکید کرده است که زمان و ماهیت هرگونه تغییر سیاسی در ایران قابل پیش‌بینی نیست، اما دولت‌ها نباید تا وقوع چنین تغییری منتظر بمانند و باید از هم‌اکنون برای دوران پس از آن برنامه‌ریزی کنند.

وی مدعی شده است که بحرین به دلیل تجربه تحولات سال ۲۰۱۱ و همچنین روابط تاریخی فرهنگی و تجاری با ایران، شناختی در اختیار دارد که به گفته او تنها تعداد محدودی از کشورهای منطقه از آن برخوردارند.

این نویسنده خواستار همکاری انگلیس و متحدانش با شرکای منطقه‌ای برای کمک به آنچه «ثبات، آشتی و نوسازی اقتصادی در ایران» خوانده شده، شده و تأکید کرده است که بحرین باید از ابتدا در میان این شرکا قرار داشته باشد.

وی همچنین گفته است هدف چنین برنامه‌ای نباید بازگرداندن ایرانیان به یک نظام اقتدارگرای بازسازی‌شده باشد، بلکه باید از تبدیل سقوط احتمالی جمهوری اسلامی به فروپاشی دولت و ساختار ایران جلوگیری شود.

کالینز همچنین مدعی شده است که نفوذ بحرین به اندازه جغرافیایی آن وابسته نیست، بلکه به «اعتمادی» مربوط است که به گفته او در لندن و میان کشورهای حوزه خلیج فارس از آن برخوردار است.

وی در پایان خواستار تقویت شراکت انگلیس و بحرین و برنامه‌ریزی مشترک برای تحولات آینده خاورمیانه شده است.

این مقاله پس از آن منتشر شده که کالینز در سفر خود به بحرین با شماری از مقام‌های این کشور، از جمله ناصر بن حمد آل خلیفه، فرزند پادشاه، و وزیر کشور دیدار کرده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره اهداف و جایگاه احتمالی منامه در تحولات آینده ایران ایجاد کرده است.

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