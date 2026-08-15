به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گرچه عرضه بنزین آزاد با نرخ ۸۷/۲۰۰ تومان بنا به تصمیم سران قوا منتفی شده است ولی چون به هر جهت دولت برای اداره کشور ناچار است در این موضوع به تصمیمی برسد، لازم است قدری انظار داده شود. مسلماً این طرح نه مشکل دولت را حل می کند و نه به نفع مردم است، چرا که در صورت اجرای این طرح تورمی ایجاد می شود که ارزش ۸۷ هزار تومان برای دولت همان ۵ هزار تومان خواهد شد و نتیجه ای نمی گیرد و جامعه هم در این شرایط جنگی دچار بحران می شود و آنانکه مدتهاست منتظر جرقه ای هستند تا سر برآورند و جامعه را بر آشوب و بلوا بکشانند فرصت جولان پیدا می کنند و دشمنان عنود هم از فرصت استفاده کرده و حمله ور می شوند! بنابراین از طرح هر نقشه ای که منجر به ناامیدی مردم و ایجاد آشوب و بلوا می شود باید خودداری کرد، حداقل عرضه بنزین محدود در قالب همین سهمیه های اعلام شده و علی السویه بهتر است تا عرضه بنزین نامحدود و آزاد!

در پی بحث عرضه ی بنزین آزاد در کرمان با نرخ ۸۷/۲۰۰تومان مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی نسبت به مطرح شدن چنین طرح ها و راهکارهایی به شدت انظار داده که متن یادداشت وی به شرح ذیل می باشد:



بسم الله الرحمن الرحیم

«وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، ۲۵)

خداوند به همراه پیامبران، کتاب و میزان را نازل کرد تا مردم به قسط و عدل روی آورند. در اکثر آیات قرآن که بحث رسالت انبیاء مطرح است هدف غایی آنها ایجاد جامعه‌ای بر اساس قسط و عدالت عنوان شده است، بنابراین به هر میزانی که جامعه‌ای با عدالت فاصله داشته باشد در حقیقت از رسالت الهی انبیاء فاصله گرفته است.

اخیراً در خبرها خواندم که قرار است در استان کرمان بنزین آزاد به نرخ لیتری ۸۷/۲۰۰ تومان عرضه شود! ابتدا باورم نشد و چند بار خبر را مرور کردم و رقم را دقیقاً دیدم شاید ۸/۷۲۰ تومان باشد ولی دیدم نه در کمال تعجب رقم را ۸۷/۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند!

گرچه هر کس این خبر را می‌خواند می‌فهمد که از این طرح بوی توطئه می‌آید و طراحان قصد حل مسئله را ندارند، یا در این کشور زندگی نمی‌کنند و با سطح درآمدهای مردم آشنا نیستند و یا ناشیانه‌ترین روش یعنی راه گران‌کردن بنزین را انتخاب کرده‌اند آن هم از رقم ۵۰۰۰ تومان ناگهان برسد به ۸۷/۲۰۰ تومان!

گرچه این طرح خطرناک با تصمیم سران قوا فعلاً کنسل شده است ولی چون به هر جهت دولت برای اداره کشور ناچار است در این موضوع به تصمیمی برسد، لازم است قدری نسبت به این نقشه خطرناک انظار داده شود.

عمده‌ترین بهانه دولت برای گران‌کردن بنزین، بحث قاچاق بنزین به کشورهای همسایه است و به جای اینکه در مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشد و خط قاچاق را از مبدأ تا مقصد رصد کند و عوامل خاطی را به قوه قضائیه اعلام و خواستار مجازات آنان شود، راهی را انتخاب می‌کند که کشور را به آشوب و بلوا می‌کشاند.

مثلاً اعلام کرده‌اند به حساب یک شعبه پمپ بنزین رقمی یک میلیارد تومانی واریز شده است که خوب باید در چنین مواردی مجازاتی جدی و آشکار با قاچاق صورت بگیرد تا همه قاچاقچیان درس بگیرند.

گیرم دولت در شرایط فعلی که وضعیت جنگی محسوب می‌شود، قادر به تولید بنزین به هر میزان تقاضا نباشد، خوب این موضوع برای اکثریت مردم پذیرفته است که هر مقدار بنزین تولید می‌شود علی‌السویه و به عدالت توزیع شود، مثلاً بگویند ما همین سهمیه‌هایی که اعلام کرده‌ایم را تأمین می‌کنیم و بیشتر از آن عرضه‌ای نداریم و یا به هر کد ملی فلان مقدار بنزین می‌دهیم.

مسلماً عرضه نکردن بنزین اضافه بهتر است تا قیمت آن را ۸۷/۲۰۰ تومان اعلام کنیم و تورمی افسارگسیخته را مجدداً به ملت تحمیل کنیم چون به تبع آن تمام اجناس ده‌ها برابر می‌شود و زندگی برای توده‌های مردم طاقت‌فرسا می‌شود!

بخوبی معلوم است که این طرح نه مشکل دولت را حل می‌کند و نه مشکل مردم را فقط وضعیتی خطرناک برای جامعه پدید می‌آورد تا آنان که مدتهاست منتظر جرقه‌ای هستند تا کشور را به هم بریزند و آمریکای جنایتکار را خوشحال کنند به صحنه بیایند و خدای ناکرده کنترل اوضاع از دست برود و دشمنان هم از هر طرف حمله‌ور شوند! بنابراین از هر طرح و سوژه‌ای که موجب تشنج در جامعه می‌شود باید خودداری کرد.

گرچه نهادهای امنیتی باید نسبت به طراحان این طرح خطرناک مشکوک شوند و به بررسی وضعیت آنها بپردازند مبادا نقشه‌ای عامدانه برای بهره‌برداری دشمنان فراهم کرده‌اند!

آنان باید ثابت کنند که این رقم ۸۷/۲۰۰ تومان از کجا بدست آوردند، بر اساس چه محاسبه‌ای انجام شده است که اینقدر دقیق هم وانمود می‌کنند که رقم ۲۰۰ تومان آن را هم در نظر گرفته‌اند و حال آنکه می‌توانستند ۸۷ هزار تومان یا ۸۸ هزار تومان اعلام کنند چون ارقام زیر یک هزار تومان عملاً در جامعه منسوخ شده است و اصلاً پول دویست تومانی دیگر چاپ نمی‌شود اما معلوم است که این رقم ۲۰۰ تومانی را با رندی گذاشته‌اند تا بگویند کار ما دقیق است! مانند میوه فروشانی که قیمت یک میوه را ۱۹۹/۹۰۰ تومان اعلام می‌کنند و از اعلام ۲۰۰ هزار تومان پرهیز می‌کنند تا بگویند رقم آنقدر دقیق است که یکصد تومان آن هم حساب است!

لزوم استفاده از کارشناسان و نقد آزاد

به هر حال دولت اگر ناتوان از راه حل هست می‌تواند از کارشناسان فنی در صدا و سیما با گفتگو و نقد آزاد استفاده کند و یکطرفه به تصمیم نرسد و حساب انقلاب و ملت و نظام را هم در نظر بگیرند.

آیا جواب مردمی که حدود ۶ ماه است هر شب به میدان می‌آیند و به عشق رهبر شهید و مظلوم انقلاب اشک می‌ریزند اینست که عرصه‌ی زندگی را برای آنان تنگ کنیم! دولت چرا با رانت‌خواران مبارزه نمی‌کند؟! چرا صادرات و واردات در انحصار عده‌ای خاص است؟! چرا تلاشی برای برگرداندن یکصد میلیارد دلار پول‌های ارز کشور از تراست‌ها و شرکت‌های خصولتی نمی‌کند؟!

دولت برای تأمین درآمد راه‌های بسیار دارد ولی ساده‌ترین راه که افزایش نرخ‌ها هست را انتخاب می‌کند! این هنر نیست، باید مبارزه جدی با انحصار طلبان و رانت‌خواران و ویژه‌خواران کرد و حتی دست آنها را از صادرات و واردات کوتاه کرد، مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی شکل بگیرد تا مردم به انقلاب و نظام گرایش بیشتری پیدا کنند و خلاصه این را همه بدانند که دوام نظام در گرو عدالت اجتماعی است که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب و امام راحل عظیم‌الشأن بوده است. ارائه کالا برگ هم طرح خوبی است ولی تأثیر چندانی ندارد و راه حل اصلی گرفتن منابع ثروت از ویژه‌خواران و مفسدان اقتصادی و ایجاد عدالت و فرصت‌های برابر اقتصادی برای همه مردم است.

دولت هنوز نتوانسته است با فساد خودروسازان مبارزه کند، چطور اجازه داده می‌شود آنان هر ماه بهای خودروهای بی‌کیفیت داخلی را در این شرایط جنگی افزایش دهند و موجب تورم افسارگسیخته شوند!

چرا اجازه نمی‌دهید خودروی خارجی حتی بدون انتقال ارز توسط همه‌ی کسانی که توانایی دارند وارد شود! شما اگر چنین اجازه‌ای را فقط اعلام کنید که هر کس می‌تواند بدون انتقال ارز از داخل، خودروی خارجی وارد کند قیمت خودروهای داخلی از نصف هم پایین‌تر می‌آید و اینکه اینها پیوسته می‌گویند ما ضرر می‌کنیم چیزی جز حقه بازی نیست!

عرصه برای دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی فراوان است و یا به شرطی که عزم این کار را داشته باشد و کارگزارانی قوی و معتمد هم برای اینکار مهم برگزیند.

اجمالاً به هیچ وجه وارد بازی خطرناک بنزین نشوید! فوقش به مردم بگوئید ما توان تولید و عرضه‌مان در حد همین سهمیه‌های اعلام شده است، آنوقت مردم هم وقتی ببینند سهمیه بنزین‌شان محدود است برنامه‌ریزی می‌کنند که از این بنزین در اولویت کارهایشان استفاده کنند و اینطور نباشد که عده‌ای هر هفته به شمال رفت و آمد می‌کنند و سفرهای تفریحی بی‌اندازه می‌روند و آنها هم حساب دستشان می‌آید.

از خدای متعال مسئلت داریم دولت محترم را در اجرای منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیش از پیش موفق بدارد و بتواند خدماتی شایسته این ملت بزرگوار و فداکار انجام دهد.

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