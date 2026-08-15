به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، با حضور در موکب «شهدای روحانی حوزه»، به تبیین نقش تاریخی و اجتماعی روحانیت در جامعه ایران پرداخت.

وی در سخنرانی خود با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، بر ضرورت دعوت انسان‌ها به سوی عقلانیت و خردمندی تأکید کرد و روحانیت را پرچمداران علم، معنویت و مردم‌دوستی دانست.

وی تصریح کرد که افتخار اصلی روحانیت در این است که همواره هم‌سو با ملت بوده و از حقوق آنان و آرمان‌های دینی دفاع کرده است.

حجت‌الاسلام سید علی عماد با توصیف دو نوع خدمت بزرگ در صحنه‌های مذهبی، از ترکیب «تبلیغ اندیشه‌های دینی توسط روحانیون» و «خدمات بشردوستانه برخاسته از آموزه‌های خانه حضرت فاطمه(س)» سخن گفت.

وی خاطرنشان کرد که هر جنبش آزادی‌خواهانه و هر تلاش برای حفظ کرامت انسان، ریشه در آموزه‌های خاندان پیامبر الهی دارد.

وی با تأکید بر این نکته که خدمات انجام شده در موکب‌ها نه برای جلب توجه عمومی، بلکه از روی ارادت به خاتم‌الانبیاء(ص) و اهل‌بیت(ع) ایشان است، خواستار تقویت بیداری خرد، عدالت‌طلبی و پایداری در دفاع از حقوق اسلام و ایران شد.

وی در پایان با ادای احترام به شهدای دفاع مقدس و شهدای کربلا، از تمامی خادمان این موکب نورانی قدردانی نمود.

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