به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در گفت‌وگویی، با بیان خاطراتی از آشنایی خود با رهبر شهید، اظهار کرد: آشنایی ما با ایشان به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد. آن زمان تازه طلبه شده بودیم و در قم از ایشان بسیار شنیده بودیم. هر زمان که برای زیارت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) به مشهد مشرف می‌شدیم، علاقه‌مند بودیم در جلسات سخنرانی ایشان در مسجد کرامت نیز شرکت کنیم.

وی افزود: ایشان پس از نماز مغرب و عشا حدود ۲۰ دقیقه سخنرانی می‌کردند و بیشتر مخاطبانشان دانشجویان، طلاب و جوانان بودند. پس از پایان جلسه نیز با خودروی شخصی خود، در حالی که خودشان پشت فرمان می‌نشستند، به منزل بازمی‌گشتند و خودروهای پلیس نیز برای تحت نظر داشتن ایشان در مسیر حرکت می‌کردند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: نوارهای سخنرانی ایشان را به قم می‌آوردیم و میان طلاب و علاقه‌مندان توزیع می‌کردیم. با وجود اینکه قم در آن دوران از حضور مراجع عظام و استادان بزرگ حوزه بهره‌مند بود، اما هیچ‌گاه از شنیدن آن سخنرانی‌های ۲۰ دقیقه‌ای احساس بی‌نیازی نمی‌کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بعدها که ایشان به قم تشریف آوردند، به منزل ما نیز آمدند و ما هم توفیق داشتیم بارها در خدمت ایشان باشیم. از همان زمان بیشتر با شخصیت ایشان آشنا شدیم و از هوش، سعه صدر، کرامت، بزرگواری و ویژگی‌های اخلاقی ایشان بهره بردیم. در حقیقت بیش از آن که از کلمات ایشان بیاموزیم، از منش و رفتارشان درس می‌گرفتیم.

اجاق‌نژاد با اشاره به یکی از خاطرات دوران پیش از انقلاب گفت: زمانی که آیت‌الله مشکینی در کاشمر در تبعید بودند و پس از آن به مشهد منتقل شدند و همچنان تحت نظر رژیم قرار داشتند، حکومت می‌خواست ببیند آیا ایشان از حمایت مردمی برخوردار هستند یا خیر. در همان ایام، رهبر شهید که آن زمان جوان بودند، در درس خود به طلاب فرمودند: شما هر روز چند بار از کوچه باریکی که آیت‌الله مشکینی در آن ساکن هستند عبور کنید تا رفت‌وآمد در آن محل زیاد شود و رژیم بداند ایشان تنها و بی‌پشتوانه نیستند.

وی افزود: همین افزایش رفت‌وآمدها موجب شد رژیم احساس کند آیت‌الله مشکینی از حمایت گسترده‌ای برخوردار است و در نهایت ایشان را آزاد کرد. این نشان می‌داد که رهبر شهید فردی دوراندیش، باهوش و آینده‌نگر بودند، قدرت تحلیل و اجتهاد بالایی داشتند و نظرات و تصمیماتی که اتخاذ می‌کردند، در عمل نیز درست از آب درمی‌آمد.

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