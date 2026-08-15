نتانیاهو به خاطر منافع سیاسی به دنبال تشدید جنگ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله با اشاره به حملات بامداد امروز به جنوب لبنان اعلام کرد که در پی هدف قرار گرفتن منزلی در اطراف شهرک انصار و ساختمانی در دیرالزهرانی، ۱۱ نفر از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند. این جنبش این حملات را جنایتی توصیف کرد که به پرونده طولانی کشتار، تخریب خانه‌ها، مزارع و روستاهای لبنان توسط رژیم صهیونیستی افزوده می‌شود.

در ادامه این بیانیه، تشدید حملات اسرائیل و گسترش دامنه مناطق هدف قرار گرفته، نشانه‌ای از تلاش بنیامین نتانیاهو برای تشدید جنگ با هدف تقویت موقعیت سیاسی داخلی، تأمین اهداف انتخاباتی و جلب رضایت جریان راست افراطی دانسته شده است. حزب‌الله همچنین آمریکا را به دلیل حمایت و پوشش سیاسی از اسرائیل، شریک این تجاوزات خواند و تأکید کرد که دولت لبنان نباید به امید میانجیگری و تضمین‌های واشنگتن به مذاکرات ادامه دهد.

حزب‌الله از دولت لبنان خواست به‌جای «دنبال کردن مذاکرات» با میانجیگری آمریکا، موضعی ملی، شجاعانه و مسئولانه برای دفاع از حاکمیت و حقوق لبنان اتخاذ کند. این جنبش همچنین با اشاره به اظهارات اخیر سفیر آمریکا در لبنان درباره تحویل سلاح مقاومت، آن را نشانه‌ای از اولویت دادن واشنگتن به امنیت اسرائیل بر حاکمیت و منافع لبنان دانست.

حزب‌الله در پایان هشدار داد که تجاوزات اسرائیل و تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید در لبنان نمی‌تواند ادامه پیدا کند و اعلام کرد: «اعتداءات و تجاوزات دشمن با آنچه متناسب با آن است، مواجه خواهد شد». همزمان، جنوب لبنان از بامداد امروز شاهد حملات هوایی، توپخانه‌ای، تحرکات نظامی، تخریب منازل و تیراندازی به سوی شماری از شهرک‌ها بوده که به جان‌باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است.

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