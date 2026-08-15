الاخبار: جنگ علیه ایران، بحرین را به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه الاخبار چاپ بیروت در گزارشی به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر بحرین پرداخته است.

روزنامه الاخبار نوشت که رسانه‌ها به‌ندرت در پوشش خسارت‌های اقتصادی ناشی از جنگ با ایران به بحرین اشاره می‌کنند؛ چراکه معمولاً بر خسارت‌های کشورهای بزرگ منطقه مانند عربستان، امارات و قطر متمرکز می‌شوند. این در حالی است که بحرین یکی از شدیدترین حملات ایران را تجربه کرده که از روزهای نخست جنگ، تأسیسات نظامی و اطلاعاتی آمریکا از جمله مقر ناوگان پنجم و نیز برخی تأسیسات انرژی و صنایع راهبردی را هدف گرفت؛ تأسیساتی که تهران به‌دلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی، آنها را منافع مستقیم واشنگتن می‌داند.

بحرین به‌دلیل وسعت، منابع و جمعیت محدود، اقتصادی کوچک دارد با این حال، بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سال‌های اخیر شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از حدود ۶.۲ درصد در ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد در ۲۰۲۵ بوده‌ایم که به دو عامل اصلی نسبت داده می‌شود: اول، افزایش رکود رشد بخش هیدروکربنی از حدود ۱.۵- درصد در ۲۰۲۲ به ۳.۳- درصد در ۲۰۲۴، با پیش‌بینی رشد مثبت محدود ۰.۲ درصد در ۲۰۲۵. دوم، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی از حدود ۷.۹ درصد در ۲۰۲۲ به ۳.۳ درصد در سال گذشته.

بر اساس گزارش کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، وضعیت مالی بحرین در ۲۰۲۴ همچنان رو به زوال بوده و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۵ نیز همین روند ادامه یابد. برآوردها حاکی از افزایش کسری بودجه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۱ درصد در ۲۰۲۴ به ۱۱.۵ درصد در ۲۰۲۵ است. نسبت بدهی کل دولت به تولید نیز از ۱۳۴ درصد در ۲۰۲۴ به ۱۴۵.۱ درصد در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

بحرین با این اوضاع اقتصادی وارد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد و تحولات نظامی ناشی از آن، پایگاه‌های آمریکایی و تأسیسات اقتصادی سرمایه‌گذاری‌شده توسط شرکت‌های آمریکایی را در معرض تلافی ایران قرار داد و پیامدهای اقتصادی سنگین بسته شدن تنگه هرمز نیز بر آن افزوده شد.

بر اساس داده‌های تجارت خارجی سه‌ماهه اول منتشرشده در «سازمان اطلاعات و دولت الکترونیک» بحرین، ارزش تجارت خارجی این کشور حدود ۱۴.۵ درصد نسبت به سه‌ماهه اول سال قبل کاهش یافت، صادرات غیرنفتی ۱۰ درصد و واردات غیرنفتی ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشت.

مسابقه فرمول وان بحرین که هر سال در آوریل برگزار می‌شد، لغو گردید که به‌تبع آن هزینه‌های بیش از ۱۰۵ هزار تماشاگر، که سهم قابل‌توجهی از خارج آمده و میانگین هزینه بالایی دارند، از دست رفت.

برخی ارزیابی‌های بین‌المللی اخیراً از انقباض حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کاهش ذخایر رسمی به حدود ۳ میلیارد دلار خبر داده‌اند؛ در حالی که برآورد صندوق بین‌المللی پول برای امسال ۶.۵ میلیارد دلار بود.

حملات ایران به تأسیسات انرژی و صنعت بحرین، از پالایشگاه «بابکو» گرفته تا مهم‌ترین تأسیسات تولید آلومینیوم و نیز برخی آب‌شیرین‌کن‌ها و دیگر تأسیسات تولیدی و خدماتی، خسارت‌هایی در سطوح مختلف به‌بار آورد که از جمله آنها می‌توان به کاهش تولید و صادرات، هزینه‌های تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، کاهش درآمدهای دولتی، افزایش کسری بودجه و اجبار به استفاده از جایگزین‌ها برای تأمین نیازهای وارداتی اشاره کرد.

بحرین در سال جاری به‌دنبال بهبودی اندک در شاخص‌های اقتصادی خود بود تا به هدف اصلی خود یعنی افزایش سهم اقتصاد غیرنفتی به حدود ۹۰ درصد از کل اقتصاد ملی تا سال ۲۰۳۰ برسد، اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، امیدهای بحرین را نقش بر آب کرد و آرزوی این پادشاهی را به «توقف وخامت شاخص‌های مالی و تجاری» تقلیل داد.

با این حال، حتی این آرزوی محدود نیز تا زمانی که ایده بازگشت به جنگ در ذهن مقامات آمریکایی و اسرائیلی زنده و تا زمانی که تنگه هرمز بسته یا تردد در آن ناامن است، محقق نخواهد شد.

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