به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر این که امامین انقلاب تفسیر زنده، حیات‌بخش و حرکت‌آفرین از اسلام ارائه دادند، طرح نظام جامع اندیشه اسلامی را طرحی برای رسیدن به «حوزه پیشرو و سرآمد» با رویکرد تمدنی و انقلابی خواند.

مشروح پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور به دوره آموزشی طرح «نظام جامع اندیشه و حیات اجتماعی اسلام» بدین شرح است:

بسمه تعالی

درود به ارواح انبیا و اولیا به ویژه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و خاتم الاوصیا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با درود به روح مطهر امام راحل (ره)، ارواح پاک شهدای عالی‌قدر اسلام، انقلاب اسلامی، جنگ و دفاع سوم، به ویژه قائد و امام شهید و عزیز (قدس سره)، مراتب سلام و سپاس وافر خود را محضر شریف اساتید و فضلا و طلاب عزیز شرکت کننده در دوره تکمیلی نظام جامع اندیشه اسلامی و نیز خدمت برگزار کنندگان ارجمند این دوره و معاونت ارجمند تهذیب و تربیت در جوار ارض ملکوتی و مضجع شریف حضرت ثامن الحجج علیه السلام، تقدیم می‌دارم و آرزو داشتم به زیارت آن امام بزرگوار (ع) و نیز مرقد شریف رهبر شهید(ره) مشرف و از نزدیک عرض ادب و احترام و تقدیر و سپاس نمایم که موانعی توفیق را سلب کرد.

فرصت را مغتنم شمرده یادآوری می‌نمایم که در منظومه اسناد، طرح‌ها و برنامه‌های تحولی حوزه و در راستای رشد، بالندگی و تعالی حوزه به سوی «حوزه پیشرو و سرآمد» طرح نظام جامع اندیشه اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است و هدف از آن آشنایی طلاب عزیز به ویژه در دوره تحصیلی سطح با منظومه جامع اندیشه اسلامی و درختواره کلان معرفت دینی و انقلابی، از منظر برتری متفکران معاصر حوزه و امامین انقلاب و با رویکرد تمدنی و انقلابی است.

فقدان یا ضعف چنین نگرش فراگیر،تمدنی و حیات‌بخش در طلبه، استاد و عالم دینی آسیب مهمی است که نباید از آن غفلت ورزید و طرح‌هایی مانند این طرح و طرح ولایت و طرح مطالعه آثار شهید مطهری (ره) ترمیم این منقصت و جبران این خلأ را دنبال می‌کند.

حقیقت آن است که همواره با تفسیرهای ناقص و قرائت‌های محدود خوانش‌های غیر تمدنی و رویکردهای جزءنگر و محدود از اسلام عزیز و معارف والای پیامبر اعظم(ص)، اهل بیت مطهر او (ع) مواجه بوده‌ایم، اما در عصر جدید حضرت امام خمینی(ره)، امام خامنه‌ای شهید(ره)، علامه طباطبایی(ره)، شهید محمد باقر صدر (ره) و شاگردان برجسته آنان و اعلام حوزه با رویکرد جامع و تمدنی به اسلام عزیز، تفسیر زنده و حیات‌بخش و حرکت آفرین از اسلام ارائه دادند و این اندیشه در مقام عمل در انقلاب شکوهمند اسلامی تجلی یافت و جهانی نو آفرید و به فضل الهی با هدایت رهبری معظم مراجع عالیقدر متفکران و بزرگان حوزه طنین این نهضت معرفتی در ایران و جهان ادامه خواهد یافت.

در پایان از روحانیت و حوزویان محترم به ویژه طلاب فضلای جوان و سرمایه‌های آینده حوزه و انقلاب اسلامی، اهتمام و عنایت به این‌گونه مسائل راهبردی طرح‌های تحولی و طرح نظام جامع اندیشه اسلامی و رشد معرفتی و بصیرتی را در کنار کنشگری میدانی و نقش آفرینی فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و خیابانی خواستارم و توفیق شما و همه عزیزان را در این مسیر مقدس و راه سخت از خداوندمنان خواستارم و صمیمانه متشکر، دعاگو و عذرخواهم و امیدوارم مشمول عنایت حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت ولیعصر (ارواحنافداه فدا) باشید.





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