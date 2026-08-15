خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تحولات اخیر و جنگ آمریکا و ایران، بازتاب این حوادث در کشورهای مختلف اسلامی، به‌ویژه پاکستان، مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا با محمدامین شهیدی، رئیس تشکل امت واحده پاکستان، درباره تأثیرات شهادت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بر جامعه پاکستان، افزایش همبستگی میان مسلمانان و مواضع مردم این کشور نسبت به رهبری جدید جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو کرده است.

خون امام خامنه‌ای، عامل تقویت وحدت مسلمانان پاکستان

حجت الاسلام و المسلمین محمدامین شهیدی، رئیس تشکل امت واحده پاکستان گفت: درباره تأثیرات شهادت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و جنگ آمریکا و ایران بر جامعه پاکستان باید گفت که این حوادث، به‌ویژه شهادت امام خامنه‌ای، تحول عمیقی در میان مردم ایجاد کرد. ما بیش از سی سال است شاهد تلاش آمریکا، غرب و کشورهای سلطه‌گر برای ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی هستیم؛ از حمایت از جریان‌هایی مانند طالبان و داعش گرفته تا تلاش برای قرار دادن شیعه و سنی در برابر یکدیگر و جلوگیری از نفوذ پیام امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای که برخاسته از تعالیم قرآن، وحی و مکتب اهل‌بیت(ع) است. اما خون پاک امام خامنه‌ای و دیگر شهدای بزرگوار موجب شد جامعه پاکستان به‌شدت متأثر شود و وحدتی کم‌سابقه میان مسلمانان شکل بگیرد.

وحدت شیعه و سنی در پاکستان پس از شهادت امام خامنه‌ای

وی افزود: این شهادت، اسلام را در نگاه مردم سربلند کرد و بسیاری از اختلافات و تفرقه‌هایی را که طی سال‌ها ایجاد شده بود، به وحدت تبدیل کرد. امروز شاهد پیوند و همدلی میان گروه‌های مختلف اسلامی، از جمله سلفی‌ها، دیوبندی‌ها، بریلوی‌ها و شیعیان هستیم. حتی در میان خود شیعیان نیز وحدت گسترده‌ای شکل گرفته است. ما طی بیش از سه دهه همواره به دنبال ایجاد چنین وحدتی بودیم، اما آنچه پس از شهادت امام خامنه‌ای در جامعه پاکستان مشاهده شد، از نظر گستردگی و عمق، کم‌سابقه بود. این تحول در میان جوانان، زنان و کودکان نیز دیده می‌شود و روحیه جدیدی از همبستگی و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جامعه شکل گرفته است.

از کمک کودک پاکستانی تا اهدای تنها دارایی خانواده‌ها

رئیس تشکل امت واحده پاکستان گفت: در این مدت، حتی کودک چهار یا پنج ساله‌ای را دیدیم که تمام دارایی خود را برای حمایت از جمهوری اسلامی تقدیم کرد. در نمونه‌ای دیگر، زنی که زندگی خود را با یک گاو می‌گذراند، همان گاو را برای کمک تقدیم کرد و گفت هرچه داشته‌ام همین بوده و می‌خواهم آن را تقدیم کنم. این روحیه را در اقشار مختلف مردم مشاهده کردیم. این مسئله نشان می‌دهد که شهادت امام خامنه‌ای و دیگر شهدای بزرگوار، تأثیر عمیقی بر روح و احساس مردم پاکستان گذاشته و موجب تقویت محبت آنان نسبت به اسلام، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران شده است.

تجدید بیعت مردم پاکستان با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

وی عنوان داشت: مردم پاکستان به اسلام علاقه‌مند هستند و ولایت فقیه را یک منصب و جایگاه دینی می‌دانند، نه یک امر شخصی. همان‌گونه که پس از امام خمینی(ره)، مردم از رهبری امام خامنه‌ای تبعیت کردند، امروز نیز با توجه به جایگاه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مردم مسیر ولایت را ادامه می‌دهند. در اجتماعات مختلفی که در نقاط گوناگون پاکستان، از بلوچستان و گلگیت‌بلتستان گرفته تا کراچی، اسلام‌آباد، لاهور و دیگر شهرها برگزار شد، مردم با ایشان تجدید بیعت کردند و شعارهای حمایت از جمهوری اسلامی سر دادند. جوانان نیز با تأکید بر تداوم این مسیر، شعار «تا خون در رگ ماست، جمهوری اسلامیست» را سر دادند.

«شهادت امام خامنه‌ای روحیه جدیدی در جامعه پاکستان ایجاد کرد»

حجت الاسلام و المسلمین محمدامین شهیدی در پایان بیان کرد: آنچه امروز در پاکستان مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که تلاش‌های تبلیغاتی غرب برای ایجاد فاصله میان مردم و انقلاب اسلامی نتوانسته این پیوند را از بین ببرد. نام و پیام امام خامنه‌ای همچنان در میان مردم زنده است و شهادت ایشان نه‌تنها موجب تضعیف جریان مقاومت و حمایت از جمهوری اسلامی نشد، بلکه روحیه وحدت، همبستگی و حمایت از این مسیر را در میان اقشار مختلف مردم پاکستان تقویت کرد. این تحول را می‌توان یکی از برجسته‌ترین آثار خون امام خامنه‌ای و دیگر شهدای این حوادث در جامعه پاکستان دانست.

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