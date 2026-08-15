به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه مالی در حاشیه کنفرانس بینالمللی امنیت آفریقا در شهر کیگالی، پایتخت رواندا، به تشریح دیدگاههای این کشور درباره امنیت و فناوریهای دفاعی پرداخت.
دیوپ با تأکید بر اینکه توسعه سریع فناوریهای هوش مصنوعی، پهپاد و سامانههای نظامی خودکار، مستلزم یک پاسخ سیاسی با تمرکز بر حق حاکمیت کشورهاست، افزود که پیشرفتهای فناوری، کشورها را وادار میسازد تا بهجای اتکا به قدرتهای خارجی، اختیار کامل تصمیمسازی امور دفاعی و امنیتی را به دست بگیرند.
وزیر خارجه مالی با اشاره به تجربه عملیاتی کشورش در رویارویی با گروههای مسلح، خطرات وابستگی به خارج در بخشهای دفاعی حیاتی را یادآور شد.
دیوپ با تشریح ماهیت نامتقارن مناقشهها در منطقه «ساحل» آفریقا با ابعاد نظامی، اقتصادی و رسانهای، برخی بازیگران دولتی خارجی را متهم کرد که تجهیزات و پهپادهای پیشرفته در اختیار گروههای شورشی در این منطقه قرار میدهند.
وزیر خارجه مالی پیشنهاد کرد که برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی، چارچوبهای منطقهای مانند «ائتلاف کشورهای ساحل» - شامل سه کشور مالی، نیجر و بورکینافاسو - تشکیل شود.
دیوپ از کشورهای آفریقایی خواست که از مصرفکننده تجهیزات نظامی خارجی به سمت خودکفایی در طراحی و ساخت فناوریهای دفاعی بومی حرکت کنند.
کنفرانس امنیتی بینالمللی آفریقا اواخر هفته گذشته با حضور بیش از ۳۰۰ هیات از ۵۰ کشور در پایتخت رواندا برگزار شد و در این کنفرانس مسائل مختلفی از جمله تأثیر رو به افزایش سامانههای نظامی خودکار و هوش مصنوعی بر امنیت و دفاع در این قاره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دولت نظامی انتقالی مالی به ریاست ژنرال «آسمی گوئیتا» با کودتایی در سال ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) با وعده بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل بحران امنیتی و شورش «طوارق» در شمال کشور قدرت را به دست گرفت و ضمن اخراج نیروهای نظامی فرانسه و آمریکا، برای مبارزه با شبهنظامیان افراطی به همکاری با روسیه رو آورد.
وضعیت امنیتی این کشور در ماههای گذشته رو به وخامت گذاشته و گروه موسوم به «جبهه آزادیبخش ازواد» تحت کنترل گروه «جماعة نصرة الاسلام و المسلمین» در هماهنگی با شورشیان جداییطلب طوارق، یک رشته حملات در نقاط مختلف مالی علیه مراکز نظامی دولتی انجام دادند.
مالی در غرب منطقه «ساحل» آفریقا از فروردین ۱۳۹۱ تاکنون سه بار کودتای نظامی را تجربه کرده و با ادامه شرایط ناامنی، برخی تحلیلگران امنیتی پیش از این درباره احتمال وقوع کودتایی دیگر در مالی هشدار داده بودند.
وزیر امور خارجه مالی پیش از این نیز رسانههای غربی و شبکههای «العربیه» و «الحدث» عربستان را به حمایت از شورشیان از جمله گروهک «جماعة نصرة الاسلام و المسلمین» و «جبهه آزادیبخش ازواد» متهم کرده بود.
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