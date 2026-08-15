دولت فوراً مذاکره با اسرائیل را متوقف کند/ خشم مردم لبنان به اوج رسیده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، امروز شنبه با انتقاد از وادادگی دولت غربگرای این کشور در برابر رژیم صهیونیستی، گفت که امتیازات بی‌نتیجه بیروت به صهیونیست‌ها، باعث شده حمله به جنوب لبنان ادامه پیدا کند.

الخطیب با اشاره به اینکه تجاوزات رژیم صهیونیستی بدون هیچ توجیهی صورت می‌گیرد، تصریح کرد که این تجاوز نتیجه شکست مذاکرات مستقیمی است که از اساس آن را رد کرده بودیم.

وی محکوم کردن این حملات توسط دولت لبنان را ناکافی دانست و گفت که صرف محکومیت، برای جلوگیری از تکرار این حملات کافی نیست و در مرحله آینده، باید رویکرد جدیدی اتخاذ شود.

رسانه‌های لبنانی صبح امروز از هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی در محله «الراس» در شهرک دیرالزهرانی در یک حمله هوایی خبر دادند.

بامداد امروز نیز ارتش رژیم صهیونیستی با حمله هوایی به یک منزل مسکونی در حومه شهرک «انصار» در جنوب لبنان، مرتکب جنایت دیگری شد. وزارت بهداشت لبنان خبر داد که شمار تلفات حملات اسرائیل به شهرک‌های «انصار» و دیرالزهرانی به ۱۱ شهید و ۱۹ زخمی رسید.

شیخ الخطیب با تأکید بر اینکه دولت لبنان باید فوراً مذاکرات با اسرائیل را متوقف کند، خاطرنشان کرد که ما خواستار گفت‌وگوی ملی جامع هستیم که چشم‌اندازی جدید برای مرحله آینده ترسیم کند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شد در آستانه انتخابات، رژیم صهیونیستی به تشدید حملات نظامی متوسل شود، تصریح کرد که از متحدان داخلی و خارجی آمریکا می‌خواهیم حداکثر فشار را بر دولت آمریکا وارد کنند تا از گستاخی صهیونیست‌ها جلوگیری کند.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با اشاره به اینکه خشم مردم لبنان از وضعیت موجود به اوج رسیده، در پایان گفت که مردم لبنان دیگر قادر به تحمل رنج و عواقب بیشتر نیستند.

..............

پایان پیام/