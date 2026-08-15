ابهام در توافقنامه مکه/ قبانچی: این پیمان باید علیه اسرائیل باشد، نه همسایگان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، به موضوعات مختلف داخلی عراق و تحولات منطقه‌ای پرداخت.

قبانچی در خصوص حقوق مجروحان حشد الشعبی و تجمع آنان که خواستار تجمیع حقوق بازنشستگی و حقوق مصدومیت هستند، گفت که مجروحان حشد الشعبی مستحق دریافت حقوق مصدومیت می‌باشند.

وی تأکید کرد که اگرچه بحث‌هایی درباره اکتفا به حقوق بازنشستگی وجود دارد، اما کسی که دست یا پایش قطع شده است، علاوه بر حقوق بازنشستگی، مستحق دریافت حقوق مصدومیت نیز می‌باشد و از نهاد مربوطه خواست که با نگاهی انسانی‌تر به این موضوع رسیدگی کند.

وی در مورد تصمیم دولت عراق برای پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۱۰ مهر)، گفت که این تصمیم صائب و قانونی در جهت تحکیم حاکمیت عراق است.

قبانچی تأکید کرد که این تصمیم پیش از این نیز پس از شهادت ابومهدی المهندس و سردار سلیمانی در مجلس نمایندگان اصلاح شده بود و جای هیچ‌گونه تعلل و عقب‌نشینی را ندارد.

وی همچنین تصریح کرد که صحیح نیست این تصمیم را به مسئله خلع سلاح مرتبط کنند و معتقد است که مسئله خلع سلاح باید مورد بازنگری مرجعیت عالی دینی عراق قرار گیرد.

امام جمعه نجف اشرف درباره توافقنامه مکه مکرمه میان ترکیه، عربستان و پاکستان اظهار داشت که این توافق در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و پرسید که هدف از این توافق چیست؛ آیا هدف یمن است، یا ایران و یا عراق؟

وی با اشاره به نگرانی‌هایی از سوی خطری رو به پیشروی برای این کشورها، گفت که این خطر، تغییر نقشه سیاسی منطقه است که ایالات متحده و اسرائیل آرزوی آن را دارند.

قبانچی تأکید کرد که این توافقنامه باید به سمت دشمن مشترک یعنی اسرائیل حرکت کند، نه به سمت کشورهای همسایه‌ای که با آن دارای دوستی مشترک هستند.

خطیب جمعه نجف اشرف پس از توصیه به تقوا، با اشاره به ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، حدیثی تربیتی از توصیه‌های ایشان را قرائت کرد: «هر کس چهار چیز به او داده شود، از چهار چیز محروم نخواهد شد: هر کس استغفار داده شود، از آمرزش محروم نمی‌شود؛ هر کس سپاسگزاری داده شود، از افزون بر نعمت محروم نمی‌شود؛ هر کس توبه داده شود، از پذیرفته شدن محروم نمی‌شود و هر کس دعا داده شود، از اجابت محروم نمی‌شود.»

وی همچنین به موفقیت زیارت میلیونی امیرالمؤمنین(ع) در سالروز رحلت پیامبر(ص) با حضور حدود ۵ میلیون زائر اشاره کرد و از ملت، موکب‌ها، علما و نهادهای دولتی برای موفقیت این زیارت تشکر کرد.

قبانچی در پاسخ به این سؤال که چرا در سالروز رحلت پیامبر(ص)، زیارت امیرالمؤمنین(ع) را انجام می‌دهیم، گفت که دو جریان وجود دارد؛ یکی امتداد نبوت از طریق امامت که پیامبر(ص) بر آن تأکید کرده و جریان دوم، مدعی پایان عصر نبوت و آغاز عصر سلطنت بود.

وی با استناد به حدیث ثقلین و آیه مباهله، تأکید کرد که نبوت و حاکمیت شریعت اسلامی از طریق امامت اهل‌بیت(ع) امتداد می‌یابد و زیارت امام علی(ع) از این جهت است که ایشان امتداد پیامبر(ص) هستند.

وی در پایان یادآوری کرد که باید آنچه بر اهل‌بیت پس از پیامبر(ص) گذشت را به یاد داشت؛ از حمله به خانه و بردن امام علی(ع) گرفته تا سقط جنین حضرت فاطمه زهرا(س)، همان‌گونه که در اشعار آمده است که آیا بر کسی که خاک احمد(ص) را استشمام کرده، رواست که در طول زمان، رایحه گل‌های گرانبها را استشمام نکند؟ مصیبتی بر ایشان نازل شد که اگر بر روزگاران فرو می‌ریخت، روزها را به شب تبدیل می‌کرد.

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