به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی یمنی اعلام کرد که ارتش عربستان سعودی مناطق مختلفی را در یمن مورد حملات موشکی و آتش توپخانه قرار داده است.

ارتش عربستان طی ساعات گذشته، با حمله به منطقه بنی صیاح، باعث وارد آمدن خسارت مالی به مزارع شهروندان شده بود. همچنین توپخانه ارتش عربستان، شهر مرزی الظاهر را هدف حملات قرار داده بود.

بعد از ظهر شنبه نیز پایگاه «الیمن الیوم»، همزمان با تداوم حملات انصارالله علیه شبه‌نظامیان وابسته به عربستان در شهر مأرب، صدای انفجار در این شهر شنیده شد.

بر اساس این گزارش، صدای دو انفجار مهیب در مناطق حضور مزدوران سعودی در شهر مأرب، این شهر را لرزاند.

دو روز پیش نیز منابع نظامی یمنی از حمله پهپادی به مواضع شبه‌نظامیان وابسته به عربستان در استان حضرموت خبر دادند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که نیروهای انصارالله با استفاده از پهپاد، مواضع نیروهای وابسته به عربستان را در منطقه العَبر در استان حضرموت هدف قرار دادند.

در روزهای اخیر، درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.

نیروهای مسلح یمن در حملاتی موشکی و پهپادی، مواضع و اردوگاه‌های نیروهای وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که به گفته منابع مختلف، یکی از شدیدترین موج‌های درگیری از زمان برقراری آتش‌بس سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

در مقابل، نیروهای وابسته به عربستان نیز از انجام حملات و عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای مسلح یمن خبر داده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که تشدید تبادل حملات، نگرانی‌ها درباره بازگشت یمن به یک درگیری گسترده‌تر و پایان آرامش نسبی سال‌های اخیر را افزایش داده است.

..............

پایان پیام/