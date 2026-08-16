مراسم معارفی حرم حضرت معصومه(س) در هفته پیش رو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه ۲۴ تا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.
برنامههای حرم مطهر بانوی کرامت در روز شنبه ۲۴ مردادماه با قرائت سوره مبارکه فتح در مراسم صبح آغاز میشود و در ادامه، قبل از نماز ظهر حجتالاسلام محمدصادق کفیل به شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه میپردازد. پس از نماز ظهر زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها قرائت خواهد شد. قبل از اذان مغرب محفل معارفی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علی حسین زاده برگزار و در مراسم شب، حجتالاسلام والمسلمین سید علیرضا تراشیون سخنرانی خواهد کرد.
یکشنبه ۲۵ مردادماه برنامههای حرم مطهر با قرائت سوره مبارکه فتح در مراسم صبح آغاز و در مراسم قبل از نماز ظهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحیدریفر به شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه میپردازد. بعد از نماز ظهر نیز قرائت زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار میشود و حجتالاسلام والمسلمین علی حسینزاده سخنران مراسم قبل از مغرب خواهد بود و شب بلا فاصله بعد از نماز عشا کرسی تلاوت فاطمی برگزار میشود.
دوشنبه ۲۶ مردادماه قرائت سوره مبارکه فتح در مراسم صبح حرم مطهر انجام میشود. حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم کفیل در مراسم قبل از نماز ظهر به شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه خواهد پرداخت. بعد از نماز ظهر، زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها قرائت میشود. حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین کتانچی نیز سخنران مراسم قبل از مغرب است و در مراسم شب، حجتالاسلام والمسلمین احمد لقمانی سخنرانی خواهد کرد.
برنامههای روز سهشنبه ۲۷ مردادماه با قرائت سوره مبارکه فتح آغاز میشود. در مراسم قبل از نماز ظهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد صافی به شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه میپردازد. پس از نماز ظهر زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها قرائت خواهد شد. حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین کتانچی سخنران مراسم قبل از مغرب است و همچنین مراسم شب با سخنرانی و قرائت دعای توسل با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمداسماعیل خورشیدی برگزار میشود.
چهارشنبه ۲۸ مردادماه قرائت سوره مبارکه فتح بلا فاصله بعد از نمز صبح خواهد بود و در مراسم قبل از نماز ظهر، حجتالاسلام والمسلمین روحالله راسل به شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه میپردازد. پس از نماز ظهر نیز زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها قرائت میشود. محفل معارفی قبل از اذان مغرب با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میردامادیان برگزار می شود و بعد از نماز عشا مراسم اربعین امام شهید با سخنرانی آیت الله علیرضا اعرافی برگزار می شود.
برنامههای روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه با قرائت زیارت عاشورادر مراسم صبح آغاز میشود. در مراسم قبل از نماز ظهر، شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم برگزار میشود و بعد از نماز عصر مراسم عزداری با نوای مسعود زمانی برگزار خواهد شد. سپس قبل از اذان مغرب محفل عزاداری با مداحی محمود ابرنجین و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید احمدمیردامادیان برگزار و بعد از نماز عشا نیز مراسم عزاداری با سخنرانی آیت الله میرباقری و مداحی حسن شالبافان دنبال خواهد شد.
همچنین در این روز زیارت جامعه کبیره از ساعت ۲۱ با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین ناصر شهیدی برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۲:۳۰ شب نیز دعای کمیل با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مؤمنی و مداحی علی مهدوی نژاد برگزار می شود.
مراسم صبح جمعه ۳۰ مردادماه با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علیرضا صادقی واعظ و قرائت دعای ندبه با نوای علی مهدوینژاد همراه خواهد بود سپس مراسم معارفی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا گودرزی و مداحی سید مهدی موسوی برگزار می شود. بعد از نماز عصر مراسم عزاداری با مداحی رضا ایزدی خواهد بود و عصر جمعه نیز مراسم قرائت زیارت آل یاسین با نوای حسین اردستانی و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میردامادیان برگزار می شود و در ادامه بعد ازنماز عشا مراسم معارفی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مداحی سید مهدی میرداماد برگزار می شود.
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