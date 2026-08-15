به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید علی الحسینی از مسئولان حشدالشعبی عراق، شامگاه جمعه، 23 مرداد 1405 در تجمع شبانه مردم انقلابی شهر لاهیجان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، شهادت ایشان را مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی دانست و اظهار کرد: ملت عراق همچنان از این حادثه بزرگ و شهادت قائد امت اندوهگین است و ما در روزهای نخست پس از این مصیبت، بیعت و عهد خود را با امام سید مجتبی خامنهای اعلام کردیم؛ عهدی که در حقیقت همان عهد و پیمانی است که با امام شهید بسته بودیم.
وی با بیان اینکه شهادت قائد امت درد بزرگی بر قلب مؤمنان وارد کرده است، افزود: خون این شهید و دیگر شهدای جبهه مقاومت در امتداد خون پاک شهدای کربلاست و این خونها گرمایی در دلهای مؤمنان ایجاد کرده که به واسطه آن، مسیر مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد و به اهداف خود دست خواهیم یافت.
تشییع باشکوه امام شهید؛ پیامی روشن برای دشمنان
حجتالاسلام الحسینی با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه تشییع امام شهید در عراق، اظهار کرد: مردم عراق روزها در انتظار برگزاری این مراسم بودند و بسیاری از مردم سه روز پیش از مراسم خود را به کربلا و نجف رسانده بودند.
وی با بیان اینکه جمعیت حاضر در این مراسم بسیار گسترده و کمسابقه بود، افزود: به اعتقاد من بیش از ۱۰ میلیون نفر در مراسم تشییع حضور داشتند و در تاریخ عراق، تشییعی مانند تشییع امام شهید در نجف و کربلا برگزار نشده است.
این مقام حشدالشعبی با اشاره به بازتاب گسترده این مراسم در رسانههای جهان تصریح کرد: این حضور میلیونی پیامی روشن برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولتهای منطقهای بود که با اسرائیل به سمت عادیسازی روابط حرکت کردهاند؛ پیامی که میگفت ما یک امت واحد هستیم و در برابر دشمنان خود متحد خواهیم ماند.
وی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند پس از شهادت امام خامنهای، جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به پایان کار خود خواهند رسید، اما تشییع باشکوه ایشان در عراق به جهانیان ثابت کرد که شیعه علی بن ابیطالب(ع) هرگز شکست نخواهد خورد و مسیر مقاومت با قدرت ادامه خواهد داشت.
خون شهید، عامل بیداری و شکست نقشههای دشمن
حجتالاسلام الحسینی با اشاره به آثار و برکات خون شهدای مقاومت گفت: به برکت خون امام شهید، بسیاری از افرادی که در فضای تبلیغاتی و رسانهای دشمن دچار گمراهی شده بودند، بیدار شدند و بخشی از فضای دروغین و عملیات روانی گستردهای که دشمنان با صرف هزینههای سنگین ایجاد کرده بودند، فرو ریخت.
وی با بیان اینکه دشمن از تحقق اهداف خود مأیوس شده است، افزود: آنان آمده بودند تا بازوهای مقاومت را قطع کنند، اما به لطف خداوند، آنچه قطع شد دستهای آمریکایی بود و آنچه در منطقه با خاک یکسان شد، پایگاههای آمریکا بود.
این مقام حشدالشعبی با تأکید بر اینکه امروز نگاه محور مقاومت به جمهوری اسلامی ایران است، گفت: امروز پرچم ایران، پرچم اسلام است. همه ما نگاهمان به این پرچم است و تا زمانی که این پرچم برافراشته باشد، خدا را شکر میکنیم و عزم، اراده و ثبات خود را از آن الهام میگیریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر این پرچم به سلامت باقی بماند، شیعه علی بن ابیطالب(ع) در همه نقاط جهان به سلامت خواهد بود و مسیر مقاومت نیز با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
مقاومت و صبر ملت ایران، دشمن را به شکست کشاند
حجتالاسلام الحسینی با اشاره به ایستادگی و صبر ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: مقاومت، جهاد و صبر شما ملت ایران، جهان را به فکر فرو برده و دشمن با شکستی پر سر و صدا مواجه شده است.
وی افزود: دشمنان با محاسبات و برنامهریزیهای گسترده وارد میدان شدند، اما ایستادگی مردم و رزمندگان جبهه مقاومت، بسیاری از معادلات آنان را برهم زد و نشان داد که ملتهای منطقه همچنان در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهند کرد.
حشدالشعبی خلع سلاح نمیشود
این مقام حشدالشعبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش آمریکا برای خلع سلاح مقاومت در عراق گفت: من به شما اطمینان میدهم که در عراق، سلاح تنها در اختیار حکومت قرار نخواهد گرفت و سلاح از دست حشدالشعبی گرفته نخواهد شد.
حجتالاسلام الحسینی تأکید کرد: مقاومت در عراق باقی خواهد ماند؛ چراکه مقاومت، بخشی از مردم عراق است و نمیتوان آن را از مردم جدا کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه نقشههای آمریکایی در عراق را به شکست خواهیم کشاند و ملت عراق و نیروهای مقاومت اجازه نخواهند داد دشمنان، امنیت، استقلال و آینده این کشور را تحت تأثیر اهداف و برنامههای خود قرار دهند.
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