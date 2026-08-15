به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ تجمع وکلای حزبالله با شدیدترین عبارات، کشتارها و حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان در دو شهرک انصار و دیرالزهرانی را محکوم و آن را ادامه رویکرد تجاوزکارانه و نسلکشانه رژیم صهیونیستی و سیاست آوارگی اجباری دانست که این رژیم طی سالهای گذشته دنبال کرده است.
این تجمع اعلام کرد که کشتار غیرنظامیان، هدف قرار دادن مناطق مسکونی و تخریب نظاممند روستاها، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و معاهدات بینالمللی است و نتیجه اجتنابناپذیر چشمپوشی دولت لبنان از حق قانونی خود برای پیگیری جنایات دشمن و مشروعیتبخشی به اشغالگری است.
تجمع وکلای حزبالله از دولت لبنان خواست از مذاکرات مستقیم با دشمن و توافق چارچوب خارج شود و حق لبنان برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در تمامی محافل بینالمللی و حقوق بشری را بازپس گیرد.
این تجمع همچنین خواستار مستندسازی جنایات و ارائه آنها به نهادهای بینالمللی ذیصلاح شد و تأکید کرد که نباید صرفاً به صدور بیانیه و محکومیتهایی اکتفا شود که مانع ادامه حملات رژیم صهیونیستی نمیشود.
این تجمع همچنین از کانونهای وکلای بیروت و طرابلس و نهادهای حقوق بشری خواست مسئولیتهای خود را بر عهده گرفته و نقش خود را در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی ایفا کنند و اجازه ندهند بندی باطل در توافقی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی و اصول میثاقی، مانع انجام این وظیفه شود.
تجمع وکلای حزبالله در پایان بیانیه خود تأکید کرد که حفاظت از حاکمیت ملی و غیرنظامیان، تنها از طریق پایبندی لبنان به حق مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز و دفاع از سرزمین و مردم خود امکانپذیر است؛ چراکه مقاومت و حق ملتها در تعیین سرنوشت خود از حقوق اساسی تضمینشده در معاهدات و عرفهای بینالمللی و عربی است و تصمیمهای غیرقانونی که در یک «روز سیاه» اتخاذ شدهاند، نمیتوانند این حقوق را لغو یا بیاعتبار کنند.
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