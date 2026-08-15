به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عمار حکیم در نشست دورهای هیئت مشورتی جریان حکمت ملی به تصویر مطلوبی که عراقیها در جریان زیارت اربعین به نمایش گذاشتند، اشاره کرد و گفت میلیونها نفر در گرمای شدید راهی مرقد سیدالشهدا(ع) شدند و هزاران موکب حسینی نیز با کار داوطلبانه و تلاشهای خودجوش، خدمات لازم را به این جمعیت گسترده ارائه کردند.
وی افزود: نبود حوادث بزرگ در جریان این مراسم نیز نشاندهنده مدیریت و سازماندهی مناسب آن بود.
رئیس جریان حکمت ملی عراق با اشاره به شرایط استثنایی حاکم بر منطقه اظهار کرد: جنگ و بیثباتی موجود، تأثیر خود را بر عراق نیز گذاشته و این کشور بهویژه از نظر اقتصادی در شرایط ویژهای قرار گرفته است.
وی توقف صادرات نفت عراق را یکی از چالشهای موجود دانست و بر ضرورت حل این مسئله از طریق ایجاد و توسعه مسیرهای متعدد صادراتی تأکید کرد.
حکیم همچنین خواستار حرکت به سمت هدف راهبردی تنوعبخشی به منابع درآمدی عراق شد و پنج حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری، سرمایهگذاری و فناوری را بهعنوان محورهای اصلی این سیاست برشمرد.
وی حمایت خود را از دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در تلاش برای ایجاد روابط مستحکم با کشورهای منطقه و جهان و تقویت حضور عراق در مجامع بینالمللی اعلام کرد.
حکیم گفت این اقدامات میتواند به رفع سوءتفاهمها، تقویت شراکتها و تبیین مواضع عراق کمک کند و افزود: از تلاشهای دولت برای مبارزه با فساد نیز حمایت میکند.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم این کارزار گفت: مبارزه با فساد باید با همین رویکرد ادامه یابد و پروندههای بزرگ هدف قرار گیرند.
حکیم همچنین بر اهمیت حکمرانی الکترونیک و دیجیتالیسازی تأکید کرد و آن را عاملی برای افزایش شفافیت و صیانت از اموال عمومی دانست.
رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق همچنین بر ضرورت تکمیل کابینه دولت و تسریع در این روند تأکید کرد و گفت باید هرچه سریعتر کابینه تکمیل شود تا کشور با دولتی کامل و منسجم، اجرای برنامههای خود را پیش ببرد.
وی در ادامه تأکید کرد که منافع عراق در استقلال تصمیم سیاسی و گشایش در برابر تمامی محورهای منطقهای، بدون قرار گرفتن در صف هیچیک از این محورها نهفته است.
حکیم درباره موضوع انحصار سلاح در دست دولت نیز بار دیگر تأکید کرد که تفاهم و گفتوگو بهترین راه برای حل این پرونده است.
وی در عین حال بر ضرورت توجه به شرایط و سوابق گروههای مسلحی که در مبارزه با تروریسم و آزادسازی سرزمین عراق فداکاری کرده و شهید دادهاند، تأکید کرد.
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