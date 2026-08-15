به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یک منبع در دستگاه اطلاعات عمومی سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور (سانا) اعلام کرد که یکی از سرکرده‌های ارشد گروه داعش بازداشت شده است.

در همین حال، نیروهای امنیت داخلی در استان درعا نیز از بازداشت «مصعب ابورکبه»، سرهنگ سابق پلیس وابسته به نظام پیشین سوریه، خبر دادند.

نیروهای امنیت داخلی درعا در بیانیه‌ای اعلام کردند: در چارچوب تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم و تقویت امنیت و ثبات، نیروهای امنیت داخلی درعا موفق شدند مصعب ابورکبه، سرهنگ سابق شعبه امنیت سیاسی در رقه در دوره نظام پیشین، را بازداشت کنند.

در این بیانیه آمده است که بازداشت ابورکبه در چارچوب عملیات امنیتی مستمر برای پیگیری افراد دخیل در پرونده‌های تروریستی و اتخاذ اقدامات قانونی لازم در قبال آنان انجام شده است.

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