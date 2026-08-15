پیکر ۲۱ فلسطینی از زیر آوار در غزه خارج شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ تیمهای امداد و نجات دفاع مدنی در نوار غزه روز شنبه پیکر و بقایای ۲۱ فلسطینی را از زیر آوار دو منزل متعلق به خانوادههای «البطنیجی» و «غریبه» در مناطق تلالهوی و محله الزیتون خارج کردند؛ خانههایی که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ویرانگر، بر سر ساکنانشان تخریب کرده بود.
عملیات جستوجو برای یافتن پیکر و بقایای حدود ۴۰ فلسطینی دیگر که زیر آوار یک منزل دیگر در مناطق غربی و شرقی شهر غزه مدفون هستند نیز آغاز شده است.
عملیات خارج کردن پیکرها در شرایطی دشوار انجام میشود و نیروهای دفاع مدنی با کمبود شدید تجهیزات سنگین، خودروهای امدادی، امکانات لجستیکی و سوخت مواجه هستند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات خود قرار میدهد.
خبرنگار شبکه العربی نیز از انتقال سه مجروح به بیمارستان شهدای الاقصی خبر داد که در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه زخمی شدهاند.
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