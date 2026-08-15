۲۶ هزار نظامی صهیونیست مجروح و ۶۵ درصد مبتلا به اختلالات روانی هستند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد شمار نظامیان معلول و مجروح ارتش این رژیم از زمان آغاز جنگ به بیش از ۲۶ هزار نفر رسیده است و ۶۵ درصد از افرادی که به بخش توان‌بخشی مراجعه کرده‌اند، از اختلالات روانی، از جمله اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌برند.

این وزارتخانه در گزارشی اعلام کرد شمار مجروحانی که تحت درمان قرار دارند ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۹۰ هزار نفر برسد و برآوردها حاکی از آن است که تعداد نظامیان مجروح تا سال ۲۰۲۸ به مرز ۱۰۰ هزار نفر نزدیک خواهد شد.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی افزود: ادامه جنگ در چند جبهه، شمار مجروحان را افزایش داده و فشار سنگینی بر نظام توان‌بخشی ارتش این رژیم وارد کرده است.

این وزارتخانه همچنین اشاره کرد که اختلالات روانی اکنون به بزرگ‌ترین بخش آسیب‌ها و جراحات در میان نظامیان تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تأثیرات روانی جنگ بر نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی است.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این آمار، ابعاد خسارت‌های انسانی واردشده به ارتش این رژیم را نشان می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که عملیات نظامی این رژیم در چندین جبهه همچنان ادامه دارد.

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