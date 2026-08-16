به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنوب لبنان در ساعات اخیر بار دیگر صحنه تشدید تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی بوده است؛ تحرکاتی که از یک سو با حملات هوایی و توپخانه‌ای به مناطق مختلف همراه شده و از سوی دیگر، تلاش برای پیشروی زمینی در برخی نقاط حساس جنوب لبنان را نشان می‌دهد. هم‌زمان، رزمندگان حزب‌الله با مقابله با این تحرکات، مواضع نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داده‌اند.

یکی از کانون‌های اصلی تحولات اخیر، ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان است؛ منطقه‌ای که تلاش نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی برای پیشروی در آن با واکنش رزمندگان حزب‌الله مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای اسرائیلی در تلاش برای نزدیک شدن به این ارتفاعات با مقاومت نیروهای حزب‌الله روبه‌رو شده‌اند و در جریان درگیری‌ها، شماری از نظامیان اسرائیلی زخمی شده‌اند.

اهمیت ارتفاعات علی‌الطاهر از آن جهت است که این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، یکی از نقاط حساس جنوب لبنان محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت آن می‌تواند بر آرایش نیروها در مناطق پیرامونی اثر بگذارد.

این تپه به نام علی الطاهر نامگذاری شده است که زیارتگاه تاریخی او در قله آن قرار دارد. گفته می‌شود علی الطاهر فرمانده‌ای در ارتش‌های تاریخی مسلمانان بود که در جنگ‌های علیه صلیبیون به شهادت رسید و در بالای تپه دفن شد.

در ادامه این درگیری‌ها، گزارش‌هایی از زخمی شدن سه نظامی اسرائیلی در یک کمین حزب‌الله در جنوب لبنان منتشر شده است.

این حادثه نشان می‌دهد که تحرکات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با خطر درگیری مستقیم و عملیات کمین از سوی نیروهای حزب‌الله همراه است؛ مسئله‌ای که می‌تواند هزینه هرگونه تلاش برای پیشروی زمینی را افزایش دهد.

حملات هوایی هم‌زمان با تحرکات زمینی

در کنار درگیری‌های زمینی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملات خود به جنوب لبنان را نیز ادامه داده‌اند.

در یکی از تازه‌ترین حملات، منطقه‌ای در حدفاصل علی‌الطاهر و الدبشه در نبطیه هدف حمله هوایی قرار گرفته است؛ حمله‌ای که هم‌زمان با گزارش‌ها درباره درگیری در همین محدوده انجام شده است.

این هم‌زمانی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در کنار فشار هوایی، تلاش دارد با ایجاد پوشش آتش، زمینه را برای تحرک نیروهای زمینی خود فراهم کند.

حملات اسرائیل تنها مواضع نظامی را هدف قرار نداده و مناطق مسکونی جنوب لبنان نیز در معرض حملات قرار گرفته‌اند.

در همین ارتباط، گزارش‌هایی از شهادت ۹ نفر، از جمله چند کودک، در حملات اسرائیلی به شهرک‌های انصار و دیرالزهرانی منتشر شده است.

تداوم این حملات در حالی است که هم‌زمان درگیری میان نیروهای حزب‌الله و ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب لبنان جریان دارد.

حزب‌الله: تجاوزات اسرائیل بی‌پاسخ نمی‌ماند

حزب‌الله در واکنش به ادامه حملات اسرائیل تأکید کرده است که تجاوزات این رژیم بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.

با ادامه حملات هوایی و افزایش تحرکات زمینی، جبهه جنوب لبنان در شرایطی قرار گرفته که هرگونه پیشروی نیروهای اسرائیلی می‌تواند با واکنش مستقیم حزب‌الله مواجه شود.

جنوب لبنان در آستانه مرحله‌ای تازه؟

آنچه در تحولات اخیر اهمیت بیشتری دارد، هم‌زمانی سه روند است: افزایش حملات هوایی اسرائیل، تحرکات زمینی در نقاطی مانند علی‌الطاهر و عملیات حزب‌الله علیه نیروهای اسرائیلی.

این وضعیت نشان می‌دهد تحولات جنوب لبنان صرفاً به حملات هوایی و توپخانه‌ای محدود نمانده و مؤلفه تحرک زمینی و مقابله مستقیم با نیروهای اسرائیلی بار دیگر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با این حال، برای اینکه بتوان از تغییر راهبردی گسترده یا ورود جبهه جنوب لبنان به مرحله‌ای کاملاً جدید سخن گفت، همچنان به داده‌های میدانی بیشتر و استمرار این روند در روزهای آینده نیاز است.

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